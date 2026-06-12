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| Κοινωνία

Η διαφορετικότητα απέναντι στις προκαταλήψεις - Όσα είπε η κοινωνιολόγος Ιουλία Αντρέου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κατανόηση της διαφορετικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία εξηγεί στο ΠΟΛcast η κοινωνιολόγος Ιουλία Αντρέου

Την πορεία υπερηφάνειας, τις φράσεις κλισέ, τα στερεότυπα και την ομοφοβία συζητούμε στο ΠΟΛcast  με την κοινωνιολόγο και λειτουργό διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου, Ιουλία Ανδρέου, η οποία αναπτύσσει όσα απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, τα στερεότυπα, την ομοφοβική ρητορική, καθώς και την  και την έννοια της διατομικότητας.

Παρά τη σημαντική πρόοδο η οποία έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια αναφέρει, προκαταλήψεις και κοινωνικά κλισέ εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων και να διαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο. Απαντά για το ρόλο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και τα ακρώνυμα των ΛΟΑΤΚΙ.

Η κατανόηση της διαφορετικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία εξηγεί η κυρία Αντρέου, προσεγγίζοντας μέσα από την επιστήμη της κοινωνιολογίας, τις μεθόδους της γνώσης, τον προβληματισμό και τον ουσιαστικό διάλογο για τα άτομα ACCEPT ΛΟΑΤΚΙ.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το ΠΟΛcast: 

 

Tags

ΚΟΙΝΩΝΙΑSOCIAL MEDIAΛΟΑΤΚΙACCEPT CYPRUS

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