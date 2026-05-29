Η TOY CONFECTIONERY by PUNIN εγκαινιάζει μια γλυκιά φιλανθρωπική πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, το premium ζαχαροπλαστείο TOY CONFECTIONERY by PUNIN ανακοινώνει την έναρξη μιας ξεχωριστής φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας. Από τις 28 Μαΐου, το brand προσκαλεί τους επισκέπτες του να συνδυάσουν την υψηλή τέχνη της ζαχαροπλαστικής με έναν ουσιαστικό σκοπό, στηρίζοντας ευάλωτα παιδιά και οικογένειες.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η TOY CONFECTIONERY by PUNIN επέλεξε δύο από τα χαρακτηριστικά και αγαπημένα γλυκά της, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας και θα συμβάλουν άμεσα στη συγκέντρωση χρημάτων για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Sophia for Children:

Το Honey Cake (€1,00 θα δωρίζεται από κάθε κέικ που πωλείται).

Το Vanilla Macaron (€0,50 θα συνεισφέρεται από κάθε μακαρόν που πωλείται).

Μέσα από αυτή την εκστρατεία, η TOY CONFECTIONERY by PUNIN συνεχίζει να ενισχύει τις βασικές της αξίες που αφορούν την κοινωνική υπευθυνότητα και τη στήριξη της κοινότητας. Μετατρέποντας μια καθημερινή επίσκεψη στο ζαχαροπλαστείο σε μια πράξη καλοσύνης, το brand επιδιώκει να αναδείξει πώς μικρά, συλλογικά βήματα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο μέλλον των παιδιών.

«Περισσότερο από ένα επιδόρπιο, κάθε γλυκό που αγοράζεται μετατρέπεται σε μια μικρή συνεισφορά για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στη ζωή των παιδιών», υπογραμμίζει η εταιρεία.

Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει για μία εβδομάδα, έως τις 4 Ιουνίου και το κοινό έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί την TOY CONFECTIONERY by PUNIN, να απολαύσει ζαχαροπλαστικές δημιουργίες παγκόσμιας κλάσης και παράλληλα να στηρίξει έναν σημαντικό σκοπό.