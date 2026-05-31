Τουρσί: Γιατί το πιο ξινό συνοδευτικό έγινε μόδα – Τι μας προσφέρει

Ανοίγουμε το ψυγείο και κάπου ανάμεσα στα τυριά, τα αλλαντικά και τις σάλτσες, υπάρχει σχεδόν πάντα ένα βάζο με τουρσί. Για χρόνια έμοιαζε με απλό συνοδευτικό. Σήμερα, όμως, τα τουρσί έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο απρόσμενα food trends της εποχής.

Η νέα τους δημοφιλία δεν περιορίζεται μόνο στα βαζάκια των σούπερ μάρκετ, αλλά έχει περάσει στα social media, στις συνταγές, ακόμη και στα γήπεδα, όπως σημειώνει το BBC.

Τον Οκτώβριο, η Dua Lipa ανέβασε ένα από τα πιο δημοφιλή της TikTok βίντεο, στο οποίο πρόσθετε τουρσί σε αναψυκτικό. Ο συνδυασμός μπορεί να ακούγεται παράξενος, ωστόσο, το βίντεο έγινε viral, επιβεβαιώνοντας ότι η ξινή, δροσερή και έντονη γεύση του τουρσί έχει πλέον αποκτήσει φανατικό κοινό.

Η τάση φαίνεται και στις πωλήσεις. Στη Βρετανία, οι πωλήσεις τουρσί καταγράφουν σημαντική άνοδο, ενώ οι σχετικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Όταν μιλάμε για τουρσί, συνήθως σκεφτόμαστε τα μικρά αγγουράκια σε βάζο που συνοδεύουν burgers και hotdogs. Ωστόσο, πολλά ακόμη λαχανικά μπορούν να γίνουν τουρσί. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι: είτε με ξύδι είτε μέσω ζύμωσης σε άλμη.

Τα οφέλη στην υγεία

Η ειδικός στη ζύμωση Ruth Munro εκτιμά ότι η άνοδος του τουρσί οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, όλο και περισσότεροι αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τη σπατάλη τροφίμων. Δεύτερον, το κοινό είναι πλέον πιο ανοιχτό σε έντονες γεύσεις, με την ανατολικοασιατική και ιδιαίτερα την κορεατική κουζίνα να έχουν κερδίσει έδαφος. Τρίτον, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα πιθανά οφέλη των συγκεκριμένων τροφίμων στην υγεία.

Η ίδια σημειώνει ότι το ενδιαφέρον γύρω από τα τουρσί σχετίζεται κυρίως με την αυξημένη ενημέρωση για τα πιθανά οφέλη τους στο έντερο και στο μικροβίωμα.

Τα ζυμωμένα τουρσί συνδέονται ολοένα και περισσότερο με την υγεία του εντέρου, καθώς θεωρείται ότι μπορούν να ενισχύσουν τα «καλά» βακτήρια του μικροβιώματος. Ωστόσο, δεν ισχύουν όλα όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο: H φήμη ότι ο χυμός τουρσί βοηθά στο hangover δεν υποστηρίζεται επιστημονικά.

Υπάρχει, όμως, ενδιαφέρον στον αθλητισμό. Επαγγελματίες αθλητές έχουν εμφανιστεί να πίνουν χυμό τουρσί κατά τη διάρκεια αγώνων, με στόχο την ανακούφιση από τις μυϊκές κράμπες.

Ο Kevin C. Miller, καθηγητής στο Texas State University, έχει μελετήσει το φαινόμενο και αναφέρει ότι λίγες γουλιές χυμού τουρσί μπορούν πράγματι να βοηθήσουν. «Ο χυμός τουρσί μείωσε τη διάρκεια των κραμπών στους συμμετέχοντες κατά περίπου 40%», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέλεσμα δεν φαίνεται να οφείλεται στο νάτριο ή στους ηλεκτρολύτες, αλλά πιθανότατα στην έντονη όξινη γεύση, η οποία λειτουργεί σαν «σοκ» για τον οργανισμό και διακόπτει τον μηχανισμό που διατηρεί τη μυϊκή κράμπα.

Τα ευρήματα, πάντως, αφορούσαν ποσότητα μικρότερη των 100 ml, επομένως δεν χρειάζεται κανείς να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα.

Όσο για το πώς τρώγονται; Η φρέσκια, ξινή γεύση τους ταιριάζει ιδιαίτερα με πλούσια φαγητά, γι’ αυτό και συνοδεύουν συχνά τυριά και αλλαντικά. Μπορούν επίσης να προστεθούν σε πιάτα με ρύζι, ενώ ακόμη και το υγρό από το βάζο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπες, dressings ή μαγιονέζα.

Όπου χρειάζεται λίγη περισσότερη οξύτητα και ένταση στη γεύση, το τουρσί φαίνεται πως έχει πλέον τον πρώτο λόγο.

Πηγή: ygeiamou.gr