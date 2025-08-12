Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Food and Drink

Συνταγή: Κυπριακή σαλάτα με χαλούμι και κόλιανδρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η χωριάτικη σαλάτα με χαλούμι, δυόσμο και κόλιανδρο εκφράζει το μεσογειακό και αγροτικό προφίλ της Κύπρου, αλλά και τις γαστρονομικές επιρροές από τους γείτονές της. Σε κάποιες περιοχές του νησιού την εμπλουτίζουν και με λίγο πλιγούρι ή ρόδι.

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα ντοματίνια με το κρεμμύδι και τον ξερό δυόσμο.

Βήμα 2

Προσθέτουμε τον κόλιανδρο, το ελαιόλαδο, αλάτι και τον χυμό από το λεμόνι.

Βήμα 3

Κόβουμε το χαλούμι σε μεγάλους κύβους και ψήνουμε σε σχαροτήγανο, μέχρι να αποκτήσει ωραίο χρυσό χρώμα.

Βήμα 4

Σερβίρουμε την κυπριακή χωριάτικη σαλάτα σε πιατέλα, προσθέτοντας το χαλούμι και τις ελιές.

Βήμα 5

Ολοκληρώνουμε προσθέτοντας τα φύλλα δυόσμου και περιχύνοντας με τα νόστιμα ζουμάκια που έμειναν στο μπολ.

Tips

  • Μπορούμε να προσθέσουμε στη σαλάτα 2-3 κουτ. σούπας πλιγούρι βρασμένο.
  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώριμες, σφιχτές ντομάτες αντί για ντοματίνια.

cantina.protothema.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited