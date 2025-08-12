Συνταγή: Κυπριακή σαλάτα με χαλούμι και κόλιανδρο

Η χωριάτικη σαλάτα με χαλούμι, δυόσμο και κόλιανδρο εκφράζει το μεσογειακό και αγροτικό προφίλ της Κύπρου, αλλά και τις γαστρονομικές επιρροές από τους γείτονές της. Σε κάποιες περιοχές του νησιού την εμπλουτίζουν και με λίγο πλιγούρι ή ρόδι.

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα ντοματίνια με το κρεμμύδι και τον ξερό δυόσμο.

Βήμα 2

Προσθέτουμε τον κόλιανδρο, το ελαιόλαδο, αλάτι και τον χυμό από το λεμόνι.

Βήμα 3

Κόβουμε το χαλούμι σε μεγάλους κύβους και ψήνουμε σε σχαροτήγανο, μέχρι να αποκτήσει ωραίο χρυσό χρώμα.

Βήμα 4

Σερβίρουμε την κυπριακή χωριάτικη σαλάτα σε πιατέλα, προσθέτοντας το χαλούμι και τις ελιές.

Βήμα 5

Ολοκληρώνουμε προσθέτοντας τα φύλλα δυόσμου και περιχύνοντας με τα νόστιμα ζουμάκια που έμειναν στο μπολ.

Tips

Μπορούμε να προσθέσουμε στη σαλάτα 2-3 κουτ. σούπας πλιγούρι βρασμένο.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώριμες, σφιχτές ντομάτες αντί για ντοματίνια.

