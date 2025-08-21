Τι να επιλέγουμε και τι να αποφεύγουμε σε έναν μπουφέ πρωινού ξενοδοχείου

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τρόφιμα όπως κοτόπουλο, κιμάδες, ψάρια, αυγά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, σαλάτες με μαγιονέζα και γλυκά με κρέμα συγκαταλέγονται στα υψηλού κινδύνου. Για να είναι ασφαλή προς κατανάλωση, απαιτείται αυστηρός έλεγχος της θερμοκρασίας τους κατά τη διάθεση και συχνή ανανέωσή τους.

Η «επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη» (5°C – 60°C) είναι ο παράγοντας-κλειδί. Αν το αυγό που πήρες είναι χλιαρό ή η σαλάτα του σεφ δεν είναι καλά δροσερή, τότε καλύτερα να τα αφήσεις στη θέση τους. Το ίδιο ισχύει και για τα παρασκευάσματα που βρίσκονται εκτός ψύξης για ώρα ή δεν διατηρούνται στους κατάλληλους θερμοθαλάμους. Η μαγική φράση είναι να διατηρείται «το κρύο φαγητό- κρύο και το ζεστό φαγητό-ζεστό».

Το επικίνδυνο comeback των περισσευμάτων

Η ανακύκλωση τροφίμων στα ξενοδοχεία είναι πραγματικότητα. Τα περισσεύματα από τον προηγούμενο βραδινό μπουφέ, όπως κομμάτια κρέατος, λαχανικά ή κιμάδες, χρησιμοποιούνται συχνά την επόμενη μέρα σε πίτες, ομελέτες ή ακόμα και μαγειρευτά. Αν και πρόκειται για μια προσέγγιση φιλική προς τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον, η ασφάλεια τροφίμων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Η πρακτική της ανακύκλωσης των τροφίμων οφείλει να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και πρακτικές, αλλά και να εφαρμόζεται από προσωπικό εξόχως κατηρτισμένο. Σε διαφορετική περίπτωση μετατρέπει τον πλούτο γεύσεων σε εστία κινδύνου. Το μαγειρεμένο κοτόπουλο εάν επαναθερμανθεί μέσα σε μια πίτα ή ο κιμάς που ξαναμπαίνει σε μια ομελέτα, μπορεί να έχουν ήδη ξεπεράσει τα όρια ασφαλούς διατήρησης.

Οι διατροφικές παγίδες του πρωινού μπουφέ

Ας περάσουμε τώρα από την ασφάλεια, στη θρέψη. Ο πρωινός μπουφές είναι γεμάτος με τρόφιμα «κενών θερμίδων», που μοιάζουν αθώα αλλά επιβαρύνουν τον οργανισμό μας. Κρουασάν με γέμιση, ντόνατς, βάφλες, pancakes, σοκολατούχα δημητριακά, έτοιμες μαρμελάδες, επεξεργασμένο λευκό ψωμί με βούτυρο και μέλι. Εξαιρετικά δημοφιλή, αλλά επιβαρυμένα δυστυχώς με επιπλέον θερμίδες, από λιπαρά και επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

Αυτές οι επιλογές είναι φτωχές σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, ενώ είναι πλούσιες σε ζάχαρη και κορεσμένα ή υδρογονωμένα λιπαρά. Το αποτέλεσμα είναι απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο, γρήγορη πείνα και ανάγκη για δεύτερο καφέ πριν καν φτάσουμε στην παραλία.

Όταν το πιάτο γίνεται «υγιεινό ναρκοπέδιο»

Συχνά, με τη λογική του «τα έχω πληρώσει», οι επισκέπτες γεμίζουν υπερβολικά τα πιάτα τους. Αυγά, αλλαντικά, πίτες, κρέπες, φρούτα, γλυκίσματα, όλα μαζί. Αυτός ο υπερβολικός συνδυασμός όχι μόνο δυσχεραίνει την πέψη, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνος όταν διαφορετικά τρόφιμα έρχονται σε επαφή σε λάθος θερμοκρασίες ή λόγω διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Ποια τρόφιμα να προτιμήσουμε

Δεν είναι όλα τα τρόφιμα «προς αποφυγή». Υπάρχουν τροφές σε έναν μπουφέ πρωινού που συνδυάζουν ασφάλεια και θρεπτική αξία, όπως:

• Γιαούρτι παραδοσιακό ή κεφίρ

• Ολόκληρα φρούτα με φλούδα

• Βραστά ή καλά ψημένα παρασκευάσματα αυγών

• Ψωμί ολικής άλεσης ή προϊόντα βρόμης χωρίς ζάχαρη

• Ξηροί καρποί, μέλι, ταχίνι

• Κάποια τοπικά τυριά, χαμηλά σε λιπαρά

Αυτά τα τρόφιμα, όταν είναι φρέσκα και σωστά συντηρημένα, προσφέρουν κορεσμό, ενέργεια και προστασία για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, χωρίς όμως να μας γεμίζουν με διατροφικές ενοχές και κενές θερμίδες.

Οπλισμένοι με γνώση, όχι με φόβο

Ο στόχος δεν είναι να μας τρομάξει ο πρωινός μπουφές, αλλά να μας οπλίσει με επίγνωση. Παρατηρώντας τη θερμοκρασία των τροφίμων, τη σωστή χρήση των σκευών, την καθαριότητα του χώρου και το ρυθμό εναλλαγής των τροφίμων του μπουφέ, αλλά και επιλέγοντας φρέσκες, λιγότερο επεξεργασμένες τροφές, μπορούμε να απολαύσεις ένα πρωινό νόστιμο, σίγουρα θρεπτικό και ασφαλές.

cantina.protothema.gr