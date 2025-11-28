Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για αίτια θανάτου 49χρονης στο Παραλίμνι

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να καταδείξουν τα αίτια θανάτου αλλοδαπής γυναίκας ηλικίας 49 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, στο διαμέρισμα της στο Παραλίμνι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία σήμερα διενεργήθηκε από τους Ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 49χρονης.

Από τα αποτελέσματα της νεκροτομής δεν εντοπίστηκαν «μακροσκοπικά και ακτινολογικά ευρήματα τραυματικής αιτιολογίας θανάτου» ωστόσο λήφθηκαν δείγματα από τη σορό τα οποία θα σταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο από τον οποίο δεν φαίνεται οποιοδήποτε τραύμα στο σώμα της που να υποδηλώνει φόνο.

Επίσης δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να φανερώνουν κακώσεις ή τραύματα, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να καταδείξουν κατά πόσον ο θάνατος της προήλθε από εξωγενή παράγοντα.

Υπενθυμίζεται ότι τη γυναίκα αναζητούσε συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο όταν δεν την εντόπισε επικοινώνησε με την Αστυνομία.

Μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου μετέβησαν στη σκηνή και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να ανοίξουν την πόρτα του διαμερίσματος, ενώ αυτοψία στη σκηνή διενήργησαν οι Ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει από χθες τη λήψη καταθέσεων από διάφορα πρόσωπα που σχετίζονταν με την 49χρονη ενώ είναι ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ