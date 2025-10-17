Συνταγή για γλυκιά κολοκυθόπιτα με σταφίδες και αμύγδαλα -Παραδοσιακή και πεντανόστιμη

Αν το φθινόπωρο είχε γεύση θα ήταν αυτή της κίτρινης κολοκύθας η οποία δεν είναι μόνο έμβλημα του εισαγόμενου Halloween αλλά και ένα υλικό που έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ελληνική κουζίνα. Πέρα από το παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού της Μήλου, το λεγόμενο κουφέτο, που φτιάχνεται με κολοκύθα και αμύγδαλα για να προσφερθεί στους γάμους η πιο γνωστή σχετική συνταγή είναι η κολοκυθόπιτα. Άλλωστε στην Ελλάδα, κατά παράδοση, όλα τα κάνουμε γλυκό του κουταλιού και τα βάζουμε σε πίτες. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία γλυκιά, νηστίσιμη πίτα που μοσχοβολάει κανελογαρίφαλο και καραμελωμένη ζάχαρη.

Καθάρισμα αλά παλαιά

Στη αγορά θα βρείτε κολοκύθες σε πολλές εκδοχές. Ολόκληρες, κομμένες στη μέση ή σε χοντρές φέτες, καθαρισμένες κ.ο.κ. Αν αποφασίσετε να πάρετε ολόκληρη ο πιο εύκολος τρόπος να την καθαρίσετε είναι να την κόψετε στη μέση, και αφού αφαιρέσετε τα σπόρια, να την ξεφλουδίσετε καλά και να την τρίψετε στο μούλτι ή σε ένα μεγάλο, χοντρό τρίφτη. Υπάρχει όμως και ο παλιός τρόπος, ο λίγο πιο… «χειροκίνητος». Οι γιαγιάδες έκαναν λοιπόν κάποτε το εξής: Έκοβαν την κολοκύθα στη μέση, έβγαζαν τα σπόρια και ύστερα με ένα μεγάλο κουτάλι ξύνανε υπομονετικά το εσωτερικό από όπου έβγαινε η ψίχα σε πολύ λεπτές λωρίδες. Όσο για την υπόλοιπη διαδικασία, ιδού μια συνταγή για να την φτιάξετε κολοκυθόπιτα στριφτή με τραγανό φύλλο:

Στριφτή κολοκυθόπιτα με σταφίδες και αμύγδαλα

Υλικά για 8-10 μερίδες

1 πακέτο φύλλα κρούστας

1 κιλό κίτρινης κολοκύθας, ψίχα, τριμμένη και στραγγισμένη πολύ καλά

1 φλ. καστανή ζάχαρη

½ φλ. αμυγδαλόψιχα

½ σταφίδες ξανθές

2 κ.σ. ρύζι

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. γαρίφαλο

μια πρέζα αλάτι

1 φλ. ε.π. ελαιόλαδο ή σησαμέλαιο

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ρίχνουμε την κολοκύθα, τη μισή ζάχαρη, την αμυγδαλόψιχα, τις σταφίδες, το ρύζι, τη μισή κανέλα, το μισό γαρίφαλο και το αλάτι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και με ένα πινέλο λαδώνουμε καλά ένα μέτριο στρογγυλό ταψί. Σε καλά αλευρωμένο πάγκο απλώνουμε ένα φύλλο. Το λαδώνουμε καλά και το πασπαλίζουμε με ζάχαρη, κανέλα και γαρίφαλο. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με άλλα δύο φύλλα. Απλώνουμε το 1/3 της γέμισης στη βάση του φύλλου και τυλίγουμε σφιχτά. Τοποθετούμε το ρολό στο κέντρο του ταψιού και στρίβουμε γύρω γύρω σαν σπείρα (σαλιγκάρι). Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα και τη γέμιση. Συνήθως τα πακέτα με τα έτοιμα φύλλα κρούστας περιέχουν 10 φύλλα οπότε χωρίστε τη γέμιση σε τρία μέρη γιατί θα σας βγουν τρία ρολά. Με ένα πινέλο, λαδώνουμε καλά την επιφάνεια της πίτας και ψήνουμε για 1 ώρα, μέχρι να ροδίσει καλά. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο, κόβουμε και σερβίρουμε.

Παραλλαγές: Η συγκεκριμένη πίτα γίνεται και με χωριάτικο φύλλο σε τρεις στρώσεις με γέμιση ενδιάμεσα. Επίσης, γίνεται και αλμυρή με φέτα και αυγά.

Tip

Αν πάρετε ολόκληρη κολοκύθα και την καθαρίσετε μόνοι σας, μην πετάξετε τα σπόρια. Βάλτε να ψηθούν σε προθερμασμένο φούρνο στους 160°C, στον αέρα για λίγα λεπτά, πασπαλίστε με αλάτι και θα έχετε τον πιο φρέσκο πασατέμπο.

Πηγή: iefimerida.gr