Κοχύλια με τέσσερα τυριά στο φούρνο

Πανεύκολη συνταγή για ζυμαρικά φούρνου που θα λατρέψουν όλοι στο σπίτι. Μακαρονάδες ή μη ενωθείτε για να απολαύσετε αυτή την λαχταριστή συνταγή δια χειρός chef Γιώργου Τσούλη!

Υλικά

500 γρ. κοχύλια, μεγάλα

200 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

150 γρ. τυρί gouda, τριμμένο

150 γρ. κασέρι, τριμμένο

50 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

500 γρ. κρέμα γάλακτος, πλήρης

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε το φούρνο στο grill στο δυνατό (ή στις αντιστάσεις πάνω κάτω).

2 Τοποθετούμε σε δυνατή φωτιά μια κατσαρόλα με νερό. Μόλις βράσει καλά, αλατίζουμε και προσθέτουμε τα κοχύλια βράζοντας τα 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία, ώστε να βγουν al dente.

3 Παράλληλα, τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε μέσα την κρέμα γάλακτος, την παρμεζάνα, αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός και τα αφήνουμε στη φωτιά, μέχρι να δέσουν ελαφρώς μεταξύ τους.

4 Έπειτα, αδειάζουμε τα κοχύλια σε ένα ορθογώνιο πυρίμαχο σκεύος διαστάσεων 30Χ20, ρίχνουμε από πάνω το μείγμα με την κρέμα γάλακτος, πασπαλίζουμε με το τυρί gouda, το κασέρι, τη φέτα και ψήνουμε μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν χρυσαφί χρώμα.

5 Τέλος, σερβίρουμε τα κοχύλια ζεστά.