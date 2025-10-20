Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στο σπίτι αναρρώνει η Μπριζίτ Μπαρντό μετά από πολυήμερη νοσηλεία λόγω επέμβασης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών σήμερα, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας και χρειάστηκε να νοσηλευθεί το ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν, για περίπου τρεις εβδομάδες.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η Μπαρντό έγινε διάσημη τις δεκαετίες του '50 και του '60 για την ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Εγκατέλειψε όμως την υποκριτική τη δεκαετία του '70, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σεν Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας και αφιερώθηκε στη φροντίδα των ζώων, μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΓΑΛΛΙΑΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα