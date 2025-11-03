Κέτσαπ και μουστάρδα: Θέλουν ψυγείο; Και πόσο καιρό αντέχουν;

Μόλις αγοράσατε από ένα νέο μπουκαλάκι κέτσαπ και μουστάρδα γιατί θα ψήσετε το μεσημέρι. Αφού τελειώσετε με το BBQ στο σπίτι, πού πρέπει να τις αποθηκεύσετε; Στο ντουλάπι ή στο ψυγείο; Σίγουρα θα έχετε βρεθεί σε εστιατόρια που μαζί με το αλάτι και το πιπέρι, έχουν πάντα στα τραπέζια τους και τα παραπάνω, όμως είναι αυτό μια σωστή πρακτική; Ή καλό θα ήταν να μη το ρισκάρετε;

Είναι η θέση της κέτσαπ στο ψυγείο;

Οι ετικέτες στο μπουκάλι της κέτσαπ συνήθως αναγράφουν «για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε τη στο ψυγείο μετά το άνοιγμα». Ο σκοπός, είναι να διατηρήσει τις εντάσεις της και να μη χάσει τη νόστιμη γεύση της. Αλλά, αν τελικά δεν μπει στο ψυγείο, για πόσο καιρό θα παραμείνει βρώσιμη;

Η κέτσαπ, σε θερμοκρασία δωματίου αντέχει περίπου έναν μήνα πριν αρχίσει να γίνεται ακατάλληλη για κατανάλωση. Οπότε, ειδικά αν τη χρησιμοποιείτε συχνά στα γεύματά σας, το πιο πιθανό είναι να έχετε αδειάσει το μπουκάλι πολύ νωρίτερα. Όμως, αν θέλετε η γευστική της απόδοση να είναι όπως και την πρώτη μέρα που τη φέρατε σπίτι από το σούπερ μάρκετ, αν και δεν είναι απαραίτητο, καλύτερα να τη βάλετε στο ψυγείο.Αυτά, ισχύουν κυρίως για τις κέτσαπ του εμπορίου και από μεγάλες εταιρείες. Οι χειροποίητες και αυτές από μικρές εταιρείες, χωρίς χρωστικές και συντηρητικά, καλό θα ήταν να μπαίνουν στο ψυγείο έτσι κι αλλιώς, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ισχύουν τα ίδια για τη μουστάρδα;

Αυτή η ξιδάτη, πικάντικη, φτιάχτηκε για να αντέχει, αλλά σημασία έχει μόνο να μη χαλάσει ή να παραμείνει και νόστιμη; Τα υλικά τα οποία περιέχει η μουστάρδα είναι αρκετά ανθεκτικά, Όσο περισσότερη οξύτητα ή αλάτι έχει, τόσο μεγαλύτερη και η διάρκεια ζωής της, ενώ σύμφωνα με τον σομελιέ μουστάρδας -ναι, όντως υπάρχει αυτή η δουλειά- Μπράντον Κόλινς, και οι σπόροι μουστάρδας είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στα βακτήρια. Όμως, όπως και τα περισσότερα τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας, η μουστάρδα συστήνεται να μπαίνει στο ψυγείο, για να διατηρήσει τη σπιρτάδα και την ένταση της γεύσης της. Μπορεί να μη χαλάσει τόσο εύκολα, αλλά τα «μέσα-έξω» στο ψυγείο, με τον καιρό, θα επηρεάσουν το γευστικό της προφίλ, κάνοντάς το πιο άτονο.

Η μουστάρδα λοιπόν δεν χαλάει εύκολα. Βέβαια, τα πάντα έχουν ημερομηνία λήξης οπότε πάντα πρέπει να διαβάζουμε την ετικέτα και τι μας συμβουλεύει να κάνουμε. Αλλά φαίνεται πως και η κέτσαπ και η μουστάρδα ανήκουν κυρίως στο ψυγείο και όχι στην τροφοθήκη, ειδικά για τους καλοφαγάδες που θέλουν το φαγητό τους να γαργαλάει πάντα ευχάριστα τον ουρανίσκο και να μην πρόκειται για ένα ακόμη γεύμα με φλατ, μέτρια γεύση.

Οπότε, στα εστιατόρια, η κέτσαπ και μουστάρδα περιμένουν στο τραπέζι πολύ απλά γιατί θα έχουν καταναλωθεί πολύ πριν αρχίσουν να χαλάνε, ενώ δεν ξεχνάμε ποτέ να ακολουθούμε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία κάθε προϊόντος, όταν είμαστε στο σπίτι.

cantina.protothema.gr