Γιατί η Βρετανία στέλνει πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία

Η Βρετανία αποφάσισε να στείλει περισσότερους πυραύλους κρουζ Storm Shadow στην Ουκρανία, προκειμένου να συνεχίσει τα πλήγματα κατά στόχων εντός της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η αποστολή απροσδιόριστου αριθμού πυραύλων Storm Shadow έγινε για να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα διαθέτει ικανά αποθέματα για τη χειμερινή περίοδο, κατά την οποία, όπως ανησυχεί το Λονδίνο, η Μόσχα θα εντείνει τις επιθέσεις της κατά Ουκρανών αμάχων.

Κλιμακώνεται η πίεση των κυρώσεων στη Ρωσία

Καθώς κλιμακώνεται η πίεση των κυρώσεων στη Ρωσία, η Βρετανία και οι σύμμαχοί της προσπαθούν να δείξουν στη Μόσχα ότι η δυτική υποστήριξη στην Ουκρανία θα αντέξει περισσότερο από την ικανότητα της ρωσικής οικονομίας να τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η κίνηση της Βρετανίας έρχεται μετά την εκ νέου άρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να στείλει αμερικανικής κατασκευής πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία.

«Θα μπορούσε να συμβεί, μπορεί να αλλάξω γνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή όχι», απάντησε ο Τραμπ στην ερώτηση δημοσιογράφων αν θα μπορούσε ο Λευκός Οίκος να προμηθεύσει το Κίεβο με Tomahawk μετά και την αποκάλυψη του CNNi ότι το Πεντάγωνο έχει ανάψει πράσινο φως.

Πώς έχουν βοηθήσει το Κίεβο

Οι πύραυλοι Storm Shadows έχουν βοηθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις να καταφέρουν πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους, όπως τον περασμένο μήνα, όταν έπληξαν χημικό εργοστάσιο.

«Πραγματοποιήθηκε μια μαζική συνδυασμένη πυραυλική και αεροπορική επιδρομή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυραύλων Storm Shadow που εκτοξεύτηκαν από αέρος, οι οποίοι διείσδυσαν με επιτυχία το ρωσικό σύστημα αεράμυνας», δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας τον Οκτώβριο.

«Είμαστε σε καλύτερη θέση»

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι βελτιώνονται οι προοπτικές για την Ουκρανία μετά την επιβολή από την κυβέρνηση Τραμπ κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, μια ένδειξη συγκρατημένης αισιοδοξίας των δυτικών συμμάχων του Κιέβου ότι μια σκλήρυνση της στάσης των ΗΠΑ θα μπορούσε να βλάψει την ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Είμαστε σε καλύτερη θέση», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg, χαιρετίζοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες ως «σημαντικές εξελίξεις».

Τι είναι οι πύραυλοι Storm Shadow

Οι Storm Shadows είναι πυραύλοι ακριβείας, που εκτοξεύονται από αέρος, με βεληνεκές άνω των 250 χιλιομέτρων).

Πετούν με υψηλές ταχύτητες κοντά σε έδαφος χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό της λεγόμενης αδρανειακής πλοήγησης με το GPS και της πλοήγησης αναφοράς εδάφους, σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπο του κατασκευαστή τους MBDA.

