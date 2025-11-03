Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αυτοί οι Ευρωπαίοι έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 απέχουν πλέον λιγότερο από 100 ημέρες και η διοργάνωση έχει ήδη πουλήσει περίπου 850.000 εισιτήρια και αναμένεται να προσελκύσει έως και δύο εκατομμύρια επισκέπτες.

Πέρα από τον τοπικό ενθουσιασμό, με επτά στους δέκα Ιταλούς να ενδιαφέρονται, οι Αγώνες, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, αποδεικνύονται ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των Αμερικανών,σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε η Ipsos για λογαριασμό της VISA.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2025 θα είναι οι πρώτοι μετα-πανδημικοί Χειμερινοί Αγώνες. Πίσω στο 2022, λιγότεροι από 100.000 θεατές παρακολούθησαν τη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στην Κίνα.

Μια ανάλυση των πρώτων πωλήσεων εισιτηρίων δείχνει ότι οι πολίτες των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% του συνόλου των δαπανών των ξένων αγοραστών.

Οι Γερμανοί ηγούνται των Ευρωπαίων με λίγο πάνω από 10%, ακολουθούμενοι από μεγάλες ομάδες Βρετανών, Ελβετών και Γάλλων οπαδών των χειμερινών σπορ με 5% έκαστος, σύμφωνα με τη μελέτη της VISA. Οι Καναδοί ανέρχονται σε σχεδόν 10%.

Όσον αφορά στις ατομικές δαπάνες ωστόσο, οι Αυστραλοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με μέση δαπάνη 2.600 ευρώ ανά κάτοχο αυτοκινήτου, μπροστά από τους Καναδούς (2.200 ευρώ), τους Αμερικανούς (2.100 ευρώ) και τους Ολλανδούς επισκέπτες (1.300 ευρώ).

Οι Ολλανδοί επισκέπτες αναμένεται πράγματι να έρθουν σε μεγάλους αριθμούς, με τις αεροπορικές αφίξεις στη βόρεια Ιταλία να αναμένεται να αυξηθούν κατά δεκαοκτώ φορές τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι Καναδοί θα φέρουν τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση (12 φορές), ακολουθούμενοι από τους Γερμανούς (σχεδόν 5 φορές), τους Αμερικανούς (πάνω από 4 φορές), τους Φινλανδούς (πάνω από 3 φορές), τους Γάλλους τουρίστες (2 φορές) και τους Βρετανούς (πάνω από το ένα τρίτο).

Σε γενικές γραμμές, οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό αναμένεται να εκτοξευθούν κατά 160% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025.

Μεταξύ των ιταλικών αεροδρομίων, το Μιλάνο Linate πρόκειται να διαχειριστεί τις μεγαλύτερες επιβατικές ροές, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά περισσότερο από 450%, ακολουθούμενο από το Μιλάνο Malpensa (+190%), τη Βερόνα (+120%) και το Μπέργκαμο (+80%).

Πιο κοντά στην Κορτίνα, τα αεροδρόμια της Βενετίας (+75%) και του Τρεβίζο (+40%) θα σημειώσουν επίσης απότομη άνοδο της τάξης του 75% και 40% αντίστοιχα.

Η Kelly Wolf των Ηνωμένων Πολιτειών αγωνίζεται κατά τη διάρκεια της μεικτής σκυταλοδρομίας γυναικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ορειβασίας στο Bormio της Ιταλίας, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025 AP/Antonio Calanni

Το Μιλάνο και η Κορτίνα θα είναι τα κύρια κέντρα, αλλά οι αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στην περιοχή Valtellina και Val di Fiemme, ενώ η Βερόνα θα φιλοξενήσει την τελετή λήξης.

Η σχετική περιοχή θα είναι τόσο μεγάλη - 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα - που οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι "πιο διασκορπισμένοι Αγώνες" που έχουν γίνει ποτέ.

Στη δημοσκόπηση της VISA που διεξήχθη από την IPSOS, "το 90% προβλέπει θετικό περιφερειακό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων βελτιώσεων στους δημόσιους χώρους, τις μεταφορές, τις υποδομές και τον τουρισμό - ενώ το 65% θεωρεί το Milano Cortina 2026 ως καταλύτη για την τεχνολογική καινοτομία".

Τι είναι το Skimo, το νέο εξαντλητικό χειμερινό ολυμπιακό αγώνισμα;

Μία από τις κύριες καινοτομίες μεταξύ των 116 αγωνισμάτων μεταλλίων και των 16 αγωνισμάτων που θα παρουσιαστούν θα είναι το ολυμπιακό ντεμπούτο της ορειβασίας του σκι - γνωστή και ως Skimo.

Γρήγορο, έντονο και άκρως στρατηγικό, το άθλημα είναι ένας εξαντλητικός συνδυασμός αναρρίχησης, τεχνικών αναβάσεων και χιονοδρομίας κατάβασης, συχνά σε φυσικό έδαφος.

Το Skimo θα περιλαμβάνει τρία αγωνίσματα στο Μιλάνο-Cortina: μικτή σκυταλοδρομία και σπριντ ανδρών και γυναικών.

"Η Ιταλία είναι ένα από τα κορυφαία έθνη σε αυτό το άθλημα, με αρκετές διεθνείς νίκες σε μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία 10 χρόνια", λένε οι διοργανωτές.

Επιπλέον, το "συναρπαστικό και υψηλής αδρεναλίνης" διπλό moguls θα ενσωματωθεί στο ελεύθερο σκι για άνδρες και γυναίκες.

Αποτελείται από δύο αθλητές που διαγωνίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο σε μια ανώμαλη διαδρομή με δύο άλματα, τα οποία χρησιμοποιούν για να εκτελέσουν εναέρια κόλπα.

Στους Αγώνες θα υπάρξει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: το 47% των σχεδόν 3.000 αθλητών και αθλητριών.

Οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι θα αγωνιστούν και πάλι ως "ατομικοί ουδέτεροι αθλητές".

Τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα ακολουθήσουν οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, προγραμματισμένοι μεταξύ 6 και 15 Μαρτίου, οι οποίοι θα είναι η πρώτη τέτοια διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε πολλές πόλεις μετά τη διοργάνωση της Γαλλίας το 1992 στο Tignes-Albertville.

Πηγή: gr.euronews.com