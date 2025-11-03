Το LinkedIn θα χρησιμοποιεί δεδομένα χρηστών για να εκπαιδεύσει μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης

Από σήμερα η πλατφόρμα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn θα χρησιμοποιεί τα δημόσια δεδομένα των χρηστών της στην ΕΕ και σε άλλες περιοχές του κόσμου για να «εκπαιδεύσει μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI)», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιό της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από μερικές εβδομάδες, η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια είχε επισημάνει ότι από τις 3 Νοεμβρίου θα χρησιμοποιεί κάποια δεδομένα των χρηστών της, όπως στοιχεία «του προφίλ τους, αναρτήσεις και άρθρα, απαντήσεις και βιογραφικά» προκειμένου να «τροφοδοτεί τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη».

Η LinkedIn, την οποία εξαγόρασε η Microsoft το 2016 και διαθέτει ένα δισεκατομμύριο χρήστες, χρησιμοποιεί κυρίως τα μοντέλα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει το Azure OpenAI της μητρικής της εταιρείας.

ΑΠΕ- ΜΠΕ