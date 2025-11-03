Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα που απαγορεύει το κάπνισμα σε μια ολόκληρη γενιά

Οι Μαλδίβες έγιναν η μοναδική, μέχρι στιγμής, χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει απαγόρευση καπνίσματος σε μια ολόκληρη γενιά, αποτρέποντας με νόμο όποιον γεννήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 από το να αγοράζει ή να χρησιμοποιεί προϊόντα καπνού, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η πρωτοβουλία, που εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Mohamed Muizzu νωρίτερα φέτος και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, στοχεύει στην «προστασία της δημόσιας υγείας και την προώθηση μιας γενιάς χωρίς καπνό».

Σύμφωνα με το υπουργείο, «άτομα που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μετά απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες». Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού, ενώ οι πωλητές υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία πριν από την πώληση.

Το μέτρο εφαρμόζεται και στους επισκέπτες του νησιωτικού συμπλέγματος των 1.191 κοραλλιογενών νησίδων, διάσπαρτων περίπου 800 χλμ. κατά μήκος του Ισημερινού, γνωστών για τον πολυτελή τουρισμό τους.

Παράλληλα, το υπουργείο διατηρεί πλήρη απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικους επισύρει πρόστιμο 50.000 rufiyaa (περίπου περίπου 2.800 €), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 rufiyaa (περίπου περίπου 280 € ).

Σημειώνεται ότι παρόμοια απαγόρευση προτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκεται ακόμα σε στάδιο νομοθετικής επεξεργασίας, ενώ η Νέα Ζηλανδία, η πρώτη χώρα που είχε θεσπίσει τέτοιο νόμο, την κατήργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εφαρμογή της.

marieclaire.gr