L’Entrecôte by Memories: Η Νέα άφιξη στην καρδία της Λάρνακας με Γαλλική φινέτσα!

Τι θα έλεγες για ένα steak μαζί με μια… μυστική sauce, τραγανές τηγανιτές πατάτες και δροσερή σαλάτα, σε ένα rooftop με υπέροχη θέα;

Εμείς θα λέγαμε πως πρόκειται για το νέο γαστρονομικό ritual της πόλης που πρέπει να δοκιμάσεις.

Αυτό το ritual έχει όνομα: L’Entrecôte by Memories.

Το νέο γαστρονομικό concept που άνοιξε τις πόρτες του στο rooftop του Rise Urban Art Hotel στη Λάρνακα, φέρνει τη γαλλική φιλοσοφία της απλότητας και της απόλαυσης σε ένα σύγχρονο, ζεστό περιβάλλον.

Το L’Entrecôte by Memories βασίζεται στην ιδέα ότι less is more. Ένα προσεκτικά επιλεγμένο μενού, με πρωταγωνιστές το steak, το κοτόπουλο και τον σολομό, σερβιρισμένα με τραγανές πατάτες και τη χαρακτηριστική house sauce που ορίζει την εμπειρία. Η πρόταση συμπληρώνεται με Angus burgers, baguette επιλογές και μια επιλεγμένη λίστα κρασιών και cocktails.

Σε έναν χώρο που συνδυάζει urban κομψότητα με ζεστή αίσθηση φιλοξενίας, το rooftop μεταμορφώνεται σε σημείο συνάντησης για χαλαρά δείπνα, slow nights και στιγμές που μένουν στη μνήμη. Με θέα τον ορίζοντα της πόλης και μια συνολική εμπειρία που προσκαλεί τον επισκέπτη να μείνει λίγο παραπάνω, το δείπνο ξεπερνά τα όρια του φαγητού και γίνεται εμπειρία.

Το L’Entrecôte by Memories έρχεται να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ποιότητα, χαρακτήρα και ένα γαστρονομικό concept στο οποίο επιστρέφεις ξανά και ξανά.

L’Entrecôte by Memories

One sauce. Infinite memories.

