Συνταγή για νηστίσιμη κρέμα λεμονιού - Αρωματική και νόστιμη, με μόνο 5 υλικά

Βελούδινη και ανάλαφρη αυτή η κρέμα λεμονιού είναι το πιο εύκολο και απολαυστικό γλυκό της νηστείας.

Οι σπιτικές κρέμες είναι το αγαπημένο γλυκό των παιδικών μας χρόνων. Βανίλια, σοκολάτα, λεμόνι, πορτοκάλι και φράουλα είναι μόνο μερικές από τις γεύσεις που μας μεγάλωσαν. Μυρωδάτες και βελούδινες, γέμιζαν τα μπολάκια της μαμάς και κάθε κουταλιά πλημμύριζε τον ουρανίσκο μας με τη γαλατένια γεύση τους. Ζεστές η κρύες, αυτές οι χειροποίητες κρέμες, συνεχίζουν να είναι η εύκολη μας λύση κάθε φορά που λαχταράμε γλυκό. Ευτυχώς, ακόμα και σε περιόδους που νηστεύουμε μπορούμε να τις απολαμβάνουμε χρησιμοποιώντας βέβαια φυτικά έλαια και γάλατα. Με τη συνταγή που σας δίνουμε θα φτιάξετε σε ελάχιστα λεπτά και με απλά υλικά μια λαχταριστή κρέμα λεμονιού την οποία μπορείτε να απολαμβάνετε σε όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής.

Νηστίσιμη κρέμα λεμονιού

Υλικά για 4 μερίδες

χυμός από 2 λεμόνια

ξύσμα από 2 λεμόνια (ακέρωτα)

300 γρ. ζάχαρη άχνη

400 ml νερό ή γάλα αμυγδάλου

2 κ.σ. κορν φλάουρ

250 γρ. μαργαρίνη

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Βγάζουμε τη μαργαρίνη από το ψυγείο να μαλακώσει και την κόβουμε σε κυβάκια. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε καλά με σύρμα μέχρι να διαλυθεί το κορν φλάουρ και να λιώσει η ζάχαρη. Συνεχίζοντας το ανακάτεμα, βράζουμε για 5 λεπτά (από τη στιγμή που θα κοχλάσει) μέχρι να δέσει το μείγμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη μαργαρίνη. Ανακατεύουμε δυνατά μέχρι να λιώσει και να δημιουργηθεί μια λεία κρέμα. Μοιράζουμε σε τέσσερα μπολάκια και απολαμβάνουμε ζεστή ή κρύα.

Tips

-Με τις ίδιες αναλογίες μπορείτε να φτιάξετε επίσης κρέμα πορτοκαλιού αλλά και κρέμα με μανταρίνι.

-Για έξτρα άρωμα, προσθέστε μερικές σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας, μαστίχας ή αμυγδάλου.

-Αν θέλετε να την κάνετε σοκολατένια αντί γι αλεμόνια και χυμό προσθέστε 200 γρ. μαύρη κουβερτούρα, τριμμένη. μην τη βράσετε όμως μαζί με τα υλικά στην αρχή αλλά προσθέστε την στο τέλος μαζί με τη μαργαρίνη.

Πηγή: iefimerida.gr