Επαναφέρονται τα δύο μαθητικά δρομολόγια σε Λευκωσία και Λάρνακα - Eίχαν διακοπεί μετά από βανδαλισμούς

Σε συμφωνία για την άμεση επαναφορά, από σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, των δύο μαθητικών δρομολογίων σε Λευκωσία και Λάρνακα, τα οποία είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω περιστατικών βανδαλισμού και ζητημάτων ασφαλείας, κατέληξαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι ανέλαβε τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και, με πρωτοβουλία της Υπουργού Μεταφορών, συγκάλεσε χθες, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, σύσκεψη, με στόχο την εξεύρεση λύσης που να διασφαλίζει τόσο την ασφάλεια μαθητών και οδηγών όσο και την απρόσκοπτη μετακίνηση των παιδιών προς και από τα σχολεία τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των Συνομοσπονδιών Γονέων, καθώς και η ανάδοχος εταιρεία Cyprus Public Transport, CPT.

Προστίθεται ότι στη σύσκεψη τέθηκαν προς εξέταση μέτρα που θα συζητηθούν διεξοδικά σε διευρυμένη συνάντηση τη Δευτέρα.

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται, «προβλέπεται η άμεση τοποθέτηση φρουρών ασφαλείας ή και ελεγκτών στα λεωφορεία των συγκεκριμένων διαδρομών, ενώ εκπρόσωποι των Συνδέσμων Γονέων θα πραγματοποιούν επιτόπια επιτήρηση κατά τις πρώτες ημέρες επανέναρξης των δρομολογίων».

Στις συγκεκριμένες διαδρομές θα εκτελούν δρομολόγια αποκλειστικά λεωφορεία εξοπλισμένα με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, CCTV, για την αποτροπή νέων περιστατικών και την καταγραφή τους όταν συμβαίνουν.

Παράλληλα, συνεχίζει η ανακοίνωση, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης θα διευθετήσει άμεσα συναντήσεις με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που εμπλέκονται στα περιστατικά, με στόχο την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες σχολικές αρχές.

Επιδιώκεται επίσης στενή συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, τόσο για τον εντοπισμό των υπευθύνων όσο και για την άμεση διερεύνηση των περιστατικών, ώστε οι προβλεπόμενες διαδικασίες να κινούνται σε ατομικό επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται διακοπή ολόκληρης της διαδρομής.

Αναφέρεται ότι οι ζημιές στα οχήματα θα αποκατασταθούν άμεσα, ώστε τα λεωφορεία να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Τα μέτρα, καθώς και ζητήματα που αφορούν ευρύτερα την ασφάλεια κατά τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, θα εξεταστούν περαιτέρω σε νέα συνάντηση τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού.

Στη συνάντηση κλήθηκαν να συμμετάσχουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι ανάδοχες εταιρείες, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Το Υπουργείο τονίζει ότι «φαινόμενα παραβατικότητας, βανδαλισμών και συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά». Την ίδια στιγμή, σημειώνει ότι «η αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών πρέπει να γίνεται στοχευμένα, χωρίς να στερεί από το σύνολο των μαθητών την πρόσβαση στην υπηρεσία μεταφοράς».

Το Υπουργείο ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εποικοδομητική τους στάση στην άμεση επίλυση του ζητήματος.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ