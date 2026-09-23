ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ καταδικάζουν τις θέσεις Ερντογάν για το Κυπριακό στον ΟΗΕ

Την έντονη αντίδραση του ΑΚΕΛ και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, προκάλεσαν οι αναφορές του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Κυπριακό κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Τούρκος Πρόεδρος απηύθυνε εκ νέου έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους, επαναφέροντας τις θέσεις της Άγκυρας περί κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ καταδικάζει τις θέσεις και αξιώσεις που διατύπωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι συγκρούονται με τη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού και με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το κόμμα επισημαίνει ότι η επανάληψη των συγκεκριμένων θέσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλονται προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και χαρακτηρίζει την τουρκική στάση «τεράστια πρόκληση».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ΑΚΕΛ στην αξίωση του Τούρκου Προέδρου για διεθνή αναγνώριση της «ΤΔΒΚ», καθώς και για αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με το κόμμα, οι θέσεις αυτές παραβιάζουν σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, είναι ασυμβίβαστες με τη διεθνή νομιμότητα και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει παράλληλα ότι η απάντηση στην τουρκική στάση δεν μπορεί να είναι ούτε η παραίτηση ούτε ο συμβιβασμός με το υφιστάμενο διχοτομικό στάτους κβο.

Υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένη στη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017, με σεβασμό στις συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί και στο Πλαίσιο Γκουτέρες.

Κατά το ΑΚΕΛ, ο δρόμος για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου περνά μέσα από τη συμφωνημένη λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, η οποία, όπως αναφέρει, θα απαλλάσσει την Κύπρο από κατοχικά στρατεύματα και ξένους εγγυητές και θα μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Τις δηλώσεις Ερντογάν καταδίκασε και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, κάνοντας λόγο για προκλητική τοποθέτηση υπέρ της αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι με την άτεγκτη στάση της η Τουρκία δεν συμβάλλει στις προσπάθειες για το Κυπριακό, αλλά, αντιθέτως, υπονομεύει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε την ανάγκη η ελληνοκυπριακή πλευρά να παραμείνει σταθερή στις θέσεις αρχών της και στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ώστε, όπως ανέφερε, η στάση της Τουρκίας να αναδεικνύεται τόσο ενώπιον της διεθνούς κοινότητας όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, δήλωσε ετοιμότητα για στήριξη προσπαθειών και πρωτοβουλιών της ελληνοκυπριακής πλευράς που κινούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπούν στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα», ανέφερε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.