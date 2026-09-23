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Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου σε άλογα στο Παραλίμνι

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση των περιστατικών, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την επιδημιολογική διερεύνηση και την παρακολούθηση της περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε επίσημα το Υπουργείο Υγείας, ενώ τα κρούσματα δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων.

Εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε η παρουσία του Ιού του Δυτικού Νείλου σε ίππους στην περιοχή του Παραλιμνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν εμφαντικά ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από τα άλογα στον άνθρωπο ούτε από ζώο σε ζώο. Η μετάδοση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών, με τα ιπποειδή και τους ανθρώπους να θεωρούνται τυχαίοι ξενιστές που δεν αποτελούν πηγή περαιτέρω διασποράς. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, πέντε άλογα έχουν προσβληθεί μέχρι σήμερα.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση των περιστατικών, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την επιδημιολογική διερεύνηση και την παρακολούθηση της περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε επίσημα το Υπουργείο Υγείας, ενώ τα κρούσματα δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων.

Η διαχείριση της κατάστασης εξελίσσεται συντονισμένα από τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες. Την ώρα που οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη στα ζώα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν αναλάβει τις ενέργειες επιτήρησης και καταπολέμησης των πληθυσμών των κουνουπιών.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη λήψη τυχόν πρόσθετων μέτρων, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων αλλά και της δημόσιας υγείας.

#ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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