Νέα άνοδος για έβδομη συνεχή εβδομάδα στο κόστος δανεισμού της Ευρωζώνης

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης οδεύουν προς νέα άνοδο για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας και τα ολοένα αυστηρότερα μηνύματα των κεντρικών τραπεζών ενισχύουν τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς την Παρασκευή, καθώς οι αγορές στάθμισαν την πιθανότητα εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έναντι του βομβαρδισμού της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι στην Υεμένη. Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, αναμένεται να καταγράψουν άνοδο 1,5%.

Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 0,5 μονάδες βάσης, στο 3,60%, αφού την Πέμπτη άγγιξε το 3,6114%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009. Σε εβδομαδιαία βάση κινείται προς άνοδο 8 μονάδων βάσης.

Η απόδοση του γερμανικού διετούς ομολόγου, που επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τα επιτόκια, παρέμεινε στο 3,29%. Την προηγούμενη ημέρα είχε φτάσει στο 3,3269%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα γαλλικά και τα ιταλικά ομόλογα κινήθηκαν διαφορετικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το γαλλικό χρέος παρέμεινε υπό πίεση, ενώ τα ιταλικά κρατικά ομόλογα σημείωσαν ήπια ανάκαμψη.

Οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους υπέρ αυξήσεων των επιτοκίων πολιτικής, οδηγώντας υψηλότερα το κόστος δανεισμού και προκαλώντας ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του χρέους στις πιο υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Το spread μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών κρατικών ομολόγων, δείκτης του ασφαλίστρου κινδύνου που ζητούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικό χρέος, οδεύει προς την τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Διευρύνθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας έως τις 114,06 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2012. Την Παρασκευή βρισκόταν στις 108 μονάδες βάσης.

Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου διαμορφωνόταν στο 4,69%, του ιταλικού στο 4,53%, του ισπανικού στο 4,08% και του ελληνικού στο 4,41%.

Οι έκτακτες δαπάνες για την ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος επιβάρυναν περαιτέρω τα ήδη πιεσμένα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, καθιστώντας ανέφικτο τον στόχο για μείωση του ελλείμματος.

Το ιταλικό spread οδεύει προς μικρή εβδομαδιαία υποχώρηση κατά 1 μονάδα βάσης, αφού έφτασε στις 99,90 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2026. Τελευταία βρισκόταν στις 90,50 μονάδες.

«Η πορεία του ελλείμματος, το πρωτογενές ισοζύγιο και η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ιταλίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενισχύοντας τα ομόλογά της. Αντίθετα, η Γαλλία εμφανίζεται ολοένα και πιο ευάλωτη, καθώς οι δείκτες του ελλείμματος και του χρέους της επιδεινώνονται», δήλωσε ο Ugo Montrucchio, επικεφαλής επενδύσεων στη Schroders.

Οι χρηματαγορές προεξοφλούν ότι το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ανέλθει στο 2,86% έως τον Δεκέμβριο. Αυτό παραπέμπει σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η πιθανότητα για δεύτερη κίνηση εκτιμάται σε λίγο κάτω από 50%.

Παράλληλα, οι αγορές προβλέπουν ότι το βασικό επιτόκιο πολιτικής θα διαμορφωθεί στο 3,46% έως τα τέλη του 2027, έναντι 2,50% σήμερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ