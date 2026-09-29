Ο εκδότης του Πολίτη απαντά στον Αβέρωφ Νεοφύτου

Ο εκδότης του Πολίτη Κρις Παναγιώτου με ανακοίνωση του σχολιάζει και διευκρινίζει τις δηλώσεις και τα υπονοούμενα του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αυτούσια η δήλωση:

Αγαπητέ Αβέρωφ

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια ως εκδότης του Πολίτη συναντώ πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε για το Κυπριακό, την οικονομία, την πολιτική και όσα απασχολούν τον τόπο. Αυτό κάναμε με το διευθυντή της εφημερίδας Δ. Διονυσίου στη συνάντηση που είχαμε μαζί σου και την Αννίτα Δημητρίου.

Το ίδιο έγινε όταν συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το γ.γ του ΑΚΕΛ τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και σωρεία άλλων πολιτικών και διπλωματών. Συζητούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, προτείνουμε λύσεις, ενίοτε σχολιάζουμε και ελεύθερα την επικαιρότητα.

Η προσπάθεια ως εκ τούτου να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για τις προεδρικές του 2028 είναι τουλάχιστον αστεία. Δεν υπήρξε και δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοια συμφωνία. Ποιος στα αλήθεια θα μπορούσε να δεσμεύσει ένα ολόκληρο κόμμα πάνω από ένα πιάτο φαγητό.

Αγαπητέ Αβέρωφ

Η χθεσινή σου επιλογή ήταν μεγάλη απογοήτευση. Το να παίρνεις μια ιδιωτική συζήτηση και να τη μετατρέπεις σε όπλο για την προσωπική σου υποψηφιότητα είναι μικροπρέπεια. Δεν δείχνει δύναμη. Δείχνει πόσο χαμηλά είσαι διατεθειμένος να πέσεις όταν δεν σου βγαίνουν οι σχεδιασμοί.

Εγώ δεν θα δημοσιοποιήσω όσα ειπώθηκαν μεταξύ μας. Κρατώ τον λόγο μου ακόμη κι όταν ο άλλος δεν σέβεται τον δικό του. Αλλά να είσαι βέβαιος για ένα πράγμα: το όνομά μου δεν θα το χρησιμοποιείς για να γράφεις την ιστορία όπως σε βολεύει.

Κρις Παναγιώτου