Στο στόχαστρο του ΑΛΜΑ ξανά Αναστασιάδης και Γενικός Εισαγγελέας: «Ισχύουν οι ίδιοι νόμοι για όλους;» - Ζητά αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας

Το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο θέτει ζήτημα ίσης εφαρμογής των νόμων με αφορμή την αστυνομική διερεύνηση 27 προσώπων για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παραμονή ή την ημέρα των βουλευτικών εκλογών.

Σε ανακοίνωσή του διερωτάται με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις και αν εφαρμόστηκε ο ίδιος έλεγχος για όλους.

Το Κίνημα αναφέρεται και στις δημόσιες πολιτικές δηλώσεις του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη την ημέρα των εκλογών, θέτοντας το ερώτημα αν διερευνήθηκε η δική του περίπτωση. Παράλληλα, ζητά να γίνει γνωστό τι έπραξε σχετικά η Νομική Υπηρεσία, της οποίας ο επικεφαλής έχει δηλώσει δημόσια ότι τον συνδέει 40χρονη φιλία με τον Νίκο Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ισχύουσα νομοθεσία είναι παρωχημένη και αντιφατική. Όπως αναφέρει, μια μη αμειβόμενη ανάρτηση πολίτη μπορεί να οδηγήσει σε ποινική διερεύνηση, ενώ επιτρέπεται η οργανωμένη τηλεφωνική κινητοποίηση ψηφοφόρων από κομματικούς μηχανισμούς.

Το Άλμα υποστηρίζει ότι άλλες δημοκρατίες έχουν σαφέστερους κανόνες. Αναφέρει ότι στη Γαλλία η εκλογική σιωπή καλύπτει και τις μαζικές τηλεφωνικές κλήσεις προς ψηφοφόρους, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται προεκλογική δραστηριότητα ακόμη και την ημέρα των εκλογών, με συγκεκριμένους περιορισμούς για την προστασία της ψηφοφορίας.

Το Κίνημα ανακοινώνει ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου για τον εκσυγχρονισμό της εκλογικής νομοθεσίας. Η πρόταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα προβλέπει ότι η μη αμειβόμενη έκφραση πολιτικής άποψης από πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα αποτελεί ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, οι αναγκαίοι περιορισμοί στην πληρωμένη πολιτική διαφήμιση και για την προστασία της εκλογικής διαδικασίας θα πρέπει να παραμείνουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ