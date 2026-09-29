Σκληρές αιχμές Παμπορίδη για τις διαδικασίες στον ΔΗΣΥ – Δεν αποφάσισε ακόμη για το 2028

Έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εσωκομματικές διαδικασίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό άσκησε ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Παμπορίδης, θέτοντας στο επίκεντρο τον ρόλο εξωθεσμικών προσώπων και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Πινδάρου, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την επιλογή υποψηφίου για τις Προεδρικές του 2028.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Παμπορίδης απέρριψε τα σενάρια περί παρασκηνιακών συμφωνιών και πολιτικών ανταλλαγμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πολιτικές του αποφάσεις δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

«Δεν είναι δοσοληψία η πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν έχει δεσμευτεί έναντι κανενός για τις πολιτικές του θέσεις και δεν αποδέχεται την επιβολή πολιτικών γραμμών ή αποφάσεων από τρίτους.

«Εγώ δεν πολιτεύομαι έτσι»

Αναφερόμενος στις φήμες που τον θέλουν να συντάσσεται είτε με την Αννίτα Δημητρίου είτε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Παμπορίδης δήλωσε ότι έχει ακούσει και τις δύο εκδοχές.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι πολιτικές του επιλογές καθορίζονται από τη δική του συνείδηση και από την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στους ψηφοφόρους του, χωρίς εξαρτήσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σε σχέση, μάλιστα, με το γεύμα που είχε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τις συζητήσεις που έγιναν, απέρριψε τη σχετική παραφιλολογία, διερωτώμενος χαρακτηριστικά: «Να ποινικοποιήσουμε και το να τρώμε με κάποιον;»

Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει συζητήσεις που έγιναν σε πλαίσιο εμπιστευτικότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν συμμετέχει σε πολιτικές συναλλαγές. «Πάω για να κοινωνικοποιηθώ και όχι για να κλείσω συμφωνίες», ανέφερε.

Αιχμές για «εξωθεσμικούς»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε αναφορικά με την εμπλοκή προσώπων εκτός των θεσμικών οργάνων του κόμματος στις εσωκομματικές εξελίξεις.

«Είμαι βαθύτατα ενοχλημένος που εμπλέκονται εξωθεσμικοί», δήλωσε, θέτοντας το ερώτημα ποιοι είναι αυτοί που παρεμβαίνουν στις διαδικασίες του κόμματος.

Ο κ. Παμπορίδης σημείωσε ότι όποιος διεκδικεί την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού θα πρέπει να λειτουργεί με όρους ηθικής και πολιτικής εντιμότητας, διευκρινίζοντας ότι η κριτική του απευθύνεται συνολικά και όχι σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Δηλώνει απογοητευμένος

Σχολιάζοντας συνολικά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΔΗΣΥ, ο Γιώργος Παμπορίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του, χαρακτηρίζοντας το σκηνικό των τελευταίων ημερών «οπερέτα».

Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή δεν τιμά την παράταξη, ενώ απέδωσε ευθύνες συνολικά, σημειώνοντας ότι όλοι έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, σε διαφορετικό βαθμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι οι ψήφοι των πολιτών δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. «Όλες οι ψήφοι είναι δανεικές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δεν έχει αποφασίσει για υποψηφιότητα

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Γιώργος Παμπορίδης δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση για το κατά πόσον θα διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές του 2028.

Όπως ανέφερε, αναμένεται να αξιολογήσει τις επόμενες ημέρες τα δεδομένα, τις προϋποθέσεις και τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί, προτού καταλήξει.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι σε περίπτωση που αποφασίσει να συμμετάσχει στην εσωκομματική διαδικασία και δεν εξασφαλίσει το χρίσμα, δεν προτίθεται να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία στις προεδρικές εκλογές.