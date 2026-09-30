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Αννίτα Δημητρίου: «Ο ΔΗΣΥ θα έχει δικό του υποψήφιο το 2028 – Η τελική επιλογή ανήκει στα μέλη»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας της παράταξης και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα έχει δικό του υποψήφιο στις Προεδρικές του 2028.

Την ανάγκη ο Δημοκρατικός Συναγερμός να παραμείνει ενωμένος, ισχυρός και έτοιμος να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας στο Επαρχιακό Συμβούλιο της παράταξης στη Λάρνακα.

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Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι προτεραιότητα έχει το Κυπριακό, σημειώνοντας πως ο ΔΗΣΥ έχει διαχρονικά αποδείξει την υπευθυνότητά του στο εθνικό ζήτημα και είναι έτοιμος να συμβάλει σε πρωτοβουλίες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Το Κυπριακό δεν προσφέρεται για σκοπιμότητες. Ούτε για πατριωτικούς πλειοδοτισμούς, ούτε για επικοινωνιακές τακτικές», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη υπεράσπισης των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τις Προεδρικές του 2028, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα έχει τον δικό του υποψήφιο. Πρόσθεσε ότι θα τηρηθούν οι διαδικασίες και πως η τελική επιλογή θα ανήκει στα μέλη.

«Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα θεσμών, διαδικασιών, δημοκρατίας», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ετυμηγορία ανήκει αποκλειστικά στα μέλη του ΔΗΣΥ.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις της καθημερινότητας, σημείωσε ότι η πολιτική πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο. Όπως είπε, το στεγαστικό, το κόστος ζωής, το ακριβό ρεύμα, το κυκλοφοριακό, το υδατικό, η γραφειοκρατία και η υπογεννητικότητα απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ακόμη ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να ελέγχει, να παρεμβαίνει και να καταθέτει προτάσεις, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των οικογενειών, των χαμηλομεσαίων συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρίες, των μονογονεϊκών οικογενειών και των νέων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για το πολιτικό περιβάλλον, ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ αντιπαρατέθηκε με τον λαϊκισμό και τον μηδενισμό, σε ένα κλίμα έντονης πόλωσης, τοξικότητας και απαξίωσης.

«Ο κόσμος επέλεξε τη σοβαρότητα. Επέλεξε την υπευθυνότητα», είπε, χαρακτηρίζοντας τον ΔΗΣΥ δύναμη σταθερότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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