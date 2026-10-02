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Τραμπ για το θρίλερ της Flydubai: Απειλεί το Ιράν με «πολύ σκληρό πλήγμα» αν προκύψει εμπλοκή

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί πιθανή τη σύνδεση της Τεχεράνης με το περιστατικό στην πτήση προς το Τελ Αβίβ, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο εξετάζει περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χθεσινό επεισόδιο σε πτήση της flydubai.

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Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.

«Θα πληγούν πολύ σκληρά, μην ανησυχείτε», απάντησε ο αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι νομίζει πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικός. «Θα έλεγα πως η απάντηση είναι "ναι", βάσει των όσων πληροφορούμαι, αλλά το εξετάζουμε», δήλωσε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι «πιθανό» να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του Κόλπου. Η ανάπτυξη τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ήδη δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Δεν διευκρινίζεται εάν ο αριθμός τους θα αυξηθεί ή αν θα αντικατασταθεί κάποιο που είναι εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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