Γιώργος Παμπορίδης στον «Π»: «Να καθίσουν Αβέρωφ, Αννίτα και Παμπορίδης και να αποφασίσουν ποιος μπορεί να ενώσει τον ΔΗΣΥ» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Παμπορίδης κάλεσε την Αννίτα Δημητρίου και τον Αβέρωφ Νεοφύτου να κάνουν μια ειλικρινή προσπάθεια, πριν από την εσωκομματική διαδικασία, ώστε να αποφασίσουν ποιος από τους τρεις μπορεί να οδηγήσει τον ΔΗΣΥ ενωμένο στις Προεδρικές.

Κάλεσμα σε Αβέρωφ και Αννίτα για συνάντηση

Όπως ανέφερε, εάν και οι τρεις έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον να βοηθήσουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό να κερδίσει τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές, «δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε». Πρότεινε να διαβουλευτούν και να εξετάσουν ποιος από τους τρεις μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο, χαρακτηρίζοντας «ευχής έργο» μια τέτοια συνάντηση πριν από τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Γιώργος Παμπορίδης εξέφρασε την ανησυχία ότι μια εκλογική διαδικασία μέσα σε κλίμα έντασης και τοξικότητας θα μπορούσε, όπως είπε, να «ποτίσει το δέντρο του διχασμού παρά το δέντρο της ενότητας». Κάλεσε, ως εκ τούτου, τους δύο άλλους ενδιαφερόμενους να κάνουν μια ειλικρινή προσπάθεια, χωρίς πάθη και μίση, προκειμένου να καταλήξουν σε κοινή απόφαση.

«Αν εμποδίζει η δική μου υποψηφιότητα, θα αποσυρθώ»

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη δική του υποψηφιότητα, εάν αυτό αποτελέσει προϋπόθεση για την ενότητα του κόμματος. «Αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη η οποία θα επιτρέψει την ενότητα, την επιστροφή της ενότητας στον Συναγερμό, και αυτό το οποίο την εμποδίζει είναι η δική μου υποψηφιότητα, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα διστάσω να αποσυρθώ», ανέφερε.

Ο κ. Παμπορίδης υποστήριξε ότι κανένας από τους τρεις δεν μπορεί να πετύχει μόνος του τον στόχο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο Αβέρωφ χωρίς την Αννίτα και τον Παμπορίδη δεν μπορεί να κερδίσει. Η Αννίτα χωρίς τον Αβέρωφ και τον Παμπορίδη δεν μπορεί να εκλεγεί. Ο Παμπορίδης χωρίς τον Αβέρωφ και την Αννίτα δεν μπορεί να εκλεγεί».

Όπως είπε, αυτή είναι η απλή αλήθεια που θα πρέπει να οδηγήσει τους τρεις ενδιαφερόμενους να αναλάβουν την ευθύνη τους και να δουν «ποιος από εμάς μπορεί να ενώσει όλους μας».

«Μέση οδός» η υποψηφιότητά του

Ο Γιώργος Παμπορίδης χαρακτήρισε τη δική του υποψηφιότητα «μέση οδό», σημειώνοντας ότι έχει ως αφετηρία τον απόλυτο σεβασμό στις κομματικές διαδικασίες και στους δύο άλλους ενδιαφερόμενους. Εξέφρασε, παράλληλα, τον σεβασμό του προς την Αννίτα Δημητρίου, την οποία χαρακτήρισε εκλεγλεμένη πρόεδρο του ΔΗΣΥ, αλλά και προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο ανέφερε ως άνθρωπο που υπηρέτησε την παράταξη για περισσότερα από 35 χρόνια.

Στόχος της δικής του υποψηφιότητας, όπως είπε, είναι να υπηρετήσει τον απλό Συναγερμικό, έξω από τα πάθη και τις εντάσεις, και να συμβάλει στην επιστροφή της ενότητας στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Οι διαφορές και η πολιτική ταυτότητα του ΔΗΣΥ

Ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ακόμη ότι θεωρεί πως υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολιτικές αποχρώσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, σημειώνοντας ότι οι ειδικές θέσεις στα επιμέρους ζητήματα δεν είναι ταυτόσημες. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, αυτό που θα καθορίσει την επιλογή των μελών είναι οι γενικές κατευθύνσεις και το όραμα για το πού πρέπει να κινηθεί ο ΔΗΣΥ.

Αναφερόμενος στην απώλεια ψηφοφόρων προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Παμπορίδης είπε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρέπει να καθορίζει τις θέσεις του με μοναδικό κριτήριο την προσέλκυση περισσότερων ψήφων. Όπως ανέφερε, όταν ένα κόμμα έχει καθαρές θέσεις και μιλά με ειλικρίνεια στον κόσμο, μπορεί να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του.

«Πρέπει να σταματήσει αυτή η εικόνα»

Ο Γιώργος Παμπορίδης εξέφρασε, τέλος, τη λύπη του για την εικόνα που, όπως είπε, εκπέμπει σήμερα ο ΔΗΣΥ, σημειώνοντας ότι η παράταξη πρέπει να σταματήσει αυτή την κατάσταση.

Επανέλαβε ότι η δυνατότητα του ΔΗΣΥ να ενώσει τις δυνάμεις του και να πείσει πολίτες και άλλες πολιτικές δυνάμεις ότι «γυρίζει η σελίδα», αποτελεί, κατά την άποψή του, προϋπόθεση για την επιστροφή ψηφοφόρων που είχαν εμπιστευθεί την παράταξη στο παρελθόν.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιώργου Παμπορίδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ 07-10-2026