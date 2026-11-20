Μιλώντας την Παρασκευή (20/11) στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Μιχαηλίδης κλήθηκε να σχολιάσει την αναφορά του προέδρου του ΔΗΚΟ ότι ορισμένοι βουλευτές δεν έχουν επενδύσει ούτε ένα γρόσι στη ζωή τους.

Η τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου είχε γίνει κατά τη συζήτηση για τον GSI, όταν υποστήριξε ότι προτιμά να ακούσει τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιας ιδιωτικής εταιρείας που ενδιαφέρεται να επενδύσει στο έργο, παρά τις απόψεις πολιτικών προσώπων χωρίς αντίστοιχη επενδυτική εμπειρία.

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ απάντησε με αναφορά στον παππού του προέδρου του ΔΗΚΟ, επιχειρηματία Λεβέντη.

«Δεν ξέρω αν θα με εννοούσε εμένα ο Νικόλας. Εγώ δεν είχα παππού τον Λεβέντη, η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επιφυλάξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανέλαβε τις επιφυλάξεις του για την οικονομική βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επισημαίνοντας ότι το ενδιαφέρον μιας ιδιωτικής εταιρείας δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση πως μια επένδυση εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τον ίδιο, μια επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη από ένα έργο, ιδιαίτερα όταν προβλέπεται εγγυημένη απόδοση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου συμφέρον για τους καταναλωτές.

Επικαλέστηκε, παράλληλα, τη σημαντική αύξηση των εκτιμήσεων για το κόστος κατασκευής του GSI. Όπως ανέφερε, ο αρχικός προϋπολογισμός ανερχόταν στα €1,3 δισ., στη συνέχεια αναθεωρήθηκε στα €1,9 δισ., ενώ πλέον γίνεται λόγος για ποσά που υπερβαίνουν τα €3 δισ.

Υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αναμένει τα αποτελέσματα της μελέτης βιωσιμότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προτού αναλάβει περαιτέρω δεσμεύσεις.

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ καταλόγισε επίσης στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη την κύρια πολιτική ευθύνη για τους χειρισμούς γύρω από το έργο, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Το εναλλακτικό σενάριο για τις προεδρικές εκλογές

Πέραν της αντιπαράθεσης για τον GSI, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς του ΑΛΜΑ για τις προεδρικές εκλογές του 2028, επιβεβαιώνοντας ότι το Κίνημα εξετάζει διαφορετικά ενδεχόμενα ως προς τη συμμετοχή του.

Όπως εξήγησε, βασική επιδίωξη παραμένει η επίτευξη συνεννόησης με πολιτικές δυνάμεις και οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, ώστε να διαμορφωθεί μια ευρύτερη συνεργασία γύρω από κοινό υποψήφιο.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν επιδιώκεται κατ' ανάγκην μια παραδοσιακή κομματική συμμαχία, αλλά η συγκρότηση μιας ευρύτερης προσπάθειας με κοινό πολιτικό στόχο.

Εφόσον δεν καταστεί εφικτή μια τέτοια συνεννόηση, το ΑΛΜΑ διατηρεί ως εναλλακτική επιλογή την αυτόνομη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, το Κίνημα επιθυμεί να διαθέτει περισσότερες από μία επιλογές προσώπων για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Στα πιθανά ονόματα Χαραλαμπίδου και Γιασεμίδης

Ερωτηθείς για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο των προεδρικών σχεδιασμών.

Ανοιχτό διατήρησε και το ενδεχόμενο επιλογής του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί η συγκεκριμένη περίπτωση.

«Είναι ένα πρόσωπο της ανοικτής οικονομίας, οικονομολόγος άνθρωπος. Δεν έχουμε κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αποκλείουμε τον Τάσο Γιασεμίδη», δήλωσε.

Πάντως, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το πρόσωπο που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει το Κίνημα σε περίπτωση αυτόνομης καθόδου.

Επαφές με Βολτ, αποκλείει ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με το Βολτ.

Χαρακτήρισε θετικό το κλίμα των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών και ανέφερε ότι προγραμματίζονται νέες συναντήσεις.

Αντίθετα, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ, επικαλούμενος διαφορές στις πολιτικές κατευθύνσεις των συγκεκριμένων κομμάτων σε σχέση με τους στόχους του ΑΛΜΑ.

Αναφορά και στις έρευνες για GSI και Βασιλικό

Ο κ. Μιχαηλίδης τοποθετήθηκε και για τις καθυστερήσεις στις έρευνες που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση και το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Αναγνώρισε ότι παρατηρείται καθυστέρηση, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει σε ποιο ακριβώς στάδιο της διαδικασίας εντοπίζεται το πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, τη διερεύνηση πραγματοποιούν ανακριτές της κυπριακής Αστυνομίας, οι οποίοι διαβιβάζουν τα σχετικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η συνέντευξη του επικεφαλής του ΑΛΜΑ ανέδειξε τόσο τις διαφωνίες του με την κυβερνητική διαχείριση του GSI όσο και τις επιλογές που εξετάζει το Κίνημα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.