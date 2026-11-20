Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», η κ. Ερωτοκρίτου απέφυγε να αποκαλύψει τις προσωπικές της προτιμήσεις για τις προεδρικές εκλογές, υποδεικνύοντας ότι οι αποφάσεις του ΔΗΚΟ πρέπει να προκύψουν μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και όχι από δημόσιες τοποθετήσεις μεμονωμένων στελεχών.

Η ίδια θεωρεί πρόωρη τη συζήτηση για τις προεδρικές υποψηφιότητες, καθώς απομένουν περίπου 15 μήνες μέχρι τις εκλογές και το πολιτικό σκηνικό μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά. Κατά την άποψή της, η πολιτική ηγεσία οφείλει αυτή την περίοδο να επικεντρωθεί στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό, η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και στις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Αιχμές για τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές στο εσωτερικό του κόμματος.

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα, διαφοροποιήθηκε από την πρακτική των δημόσιων παρεμβάσεων για ενδεχόμενες υποψηφιότητες και πολιτικές συνεργασίες, τονίζοντας ότι τα στελέχη που κατέχουν κομματικά αξιώματα έχουν υποχρέωση να σέβονται τις συλλογικές διαδικασίες.

Όπως εξήγησε, η ίδια δεν προτίθεται να δημοσιοποιεί τις προσωπικές της θέσεις προτού τις θέσει ενώπιον των συναγωνιστών της και των αρμόδιων κομματικών οργάνων.

Παράλληλα, άφησε να διαφανεί ότι επιθυμεί πιο συστηματική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του ΔΗΚΟ. Αναγνώρισε ότι πραγματοποιούνται συνεδριάσεις και συζητήσεις, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι χρειάζεται να είναι συχνότερες και να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στην ανταλλαγή απόψεων.

Σύμφωνα με την κ. Ερωτοκρίτου, οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη βάση, τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθούν στο Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή πολιτική προσέγγιση.

Τι απαντά για ενδεχόμενη δική της υποψηφιότητα

Ερωτηθείσα εάν θα μπορούσε να αποτελέσει υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2028, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει ότι ενδιαφέρεται να διεκδικήσει το αξίωμα.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι η επιλογή υποψηφίου δεν πρέπει να βασίζεται στο φύλο, αλλά στις προσωπικές ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του προσώπου που θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να προταθεί το όνομά της από πολιτικούς παράγοντες του Κέντρου, σημείωσε ότι θεωρεί τιμητική μια τέτοια αναφορά, αλλά υπογράμμισε ότι η διεκδίκηση της Προεδρίας δεν πρέπει να αποτελεί αποκλειστικά προσωπική φιλοδοξία.

Κατά την ίδια, μια υποψηφιότητα οφείλει να στηρίζεται στην επιθυμία και την αποδοχή ευρύτερου αριθμού πολιτών και όχι μόνο στην επιδίωξη του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Θετική αποτίμηση της κυβέρνησης, αλλά χωρίς άνευ όρων στήριξη

Σε σχέση με τη συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, η κ. Ερωτοκρίτου εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τη συνολική πορεία της συνεργασίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους απαιτούνται βελτιώσεις.

Υποστήριξε ότι, εάν το κόμμα δεν ήταν ικανοποιημένο από την κυβερνητική πολιτική, θα είχε ήδη αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το ΔΗΚΟ συμφωνεί με κάθε κυβερνητική επιλογή.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ διευκρίνισε ότι το κόμμα θα αξιολογήσει το πρόγραμμα με το οποίο θα προσέλθει στις εκλογές, εφόσον αποφασίσει να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Ιδιαίτερη σημασία, όπως ανέφερε, θα δοθεί στο κατά πόσο οι προγραμματικές του θέσεις συνάδουν με τις προτεραιότητες του ΔΗΚΟ σε ζητήματα οικονομίας, φορολογίας, ανάπτυξης, ενέργειας, υγείας και παιδείας.

Με αυτόν τον τρόπο, η κ. Ερωτοκρίτου απέφυγε να προκαταλάβει την απόφαση του κόμματος για το 2028, επιμένοντας ότι οι πολιτικές θέσεις πρέπει να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις προσωπικές σχέσεις και προτιμήσεις.

Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ τοποθετήθηκε και για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας τον Great Sea Interconnector (GSI) έργο στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά την άποψή της, η υλοποίηση της διασύνδεσης θα μπορούσε να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Κύπρου.

Την ίδια ώρα, υπερασπίστηκε την κοινή απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Έλληνα πρωθυπουργού να ζητήσουν επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία για το έργο, προκειμένου να αξιολογηθούν οι παράμετροι της επένδυσης.

Η κ. Ερωτοκρίτου διαχώρισε τη στρατηγική αναγκαιότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης από την οικονομική αξιολόγησή της, υποστηρίζοντας ότι τα δύο ζητήματα δεν πρέπει να συγχέονται.