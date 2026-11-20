Το κόμμα αναφέρει ότι έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ της προοδευτικής αλλαγής και ότι αυτή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία επιχειρεί διάλογο με τα κόμματα.

Το ΑΚΕΛ θέτει το ερώτημα ποια θα είναι η αντικειμενική βάση του διαλόγου, όταν, όπως αναφέρει, η ηγεσία του ΔΗΚΟ «ερωτοτροπεί με την ακροδεξιά» και ταυτόχρονα συνεχίζει να είναι το βασικό κόμμα της κυβέρνησης, την οποία το ΑΚΕΛ θέλει να αλλάξει στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

20.11.2026

Πηγή: ΚΥΠΕ