Το ΑΚΕΛ απάντησε στο ΔΗΚΟ, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόθεσή της να συνεργαστεί με την ακροδεξιά, αναζητεί τρόπους εκτόνωσής τους επιτιθέμενη στο ΑΚΕΛ.
Απαντά το ΑΚΕΛ στο ΔΗΚΟ μετά την αντίδραση του για τις συνεργασίες: «Αναζητεί τρόπους εκτόνωσης και μας επιτίθεται»
Το ΑΚΕΛ κατηγορεί την ηγεσία του ΔΗΚΟ ότι, ενώ επιδιώκει συνεργασία με την ακροδεξιά, παραμένει το βασικό κόμμα της κυβέρνησης.
Το κόμμα αναφέρει ότι έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ της προοδευτικής αλλαγής και ότι αυτή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία επιχειρεί διάλογο με τα κόμματα.
Το ΑΚΕΛ θέτει το ερώτημα ποια θα είναι η αντικειμενική βάση του διαλόγου, όταν, όπως αναφέρει, η ηγεσία του ΔΗΚΟ «ερωτοτροπεί με την ακροδεξιά» και ταυτόχρονα συνεχίζει να είναι το βασικό κόμμα της κυβέρνησης, την οποία το ΑΚΕΛ θέλει να αλλάξει στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
20.11.2026
Πηγή: ΚΥΠΕ
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