Δύο υποψηφιότητες, δύο διαφορετικές εικόνες: Αβέρωφ και Παμπορίδης και επίσημα στη μάχη για το 2028 - Οι ατάκες και τα μηνύματα για την επόμενη μέρα

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας εσωκομματικής αναμέτρησης με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα για τον ΔΗΣΥ, καθώς το αποτέλεσμα δεν θα καθορίσει μόνο ποιος θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά θα επηρεάσει και τις ισορροπίες στο εσωτερικό της παράταξης η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε εσωστρέφεια.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Πινδάρου, με τους δύο υποψηφίους να προσέρχονται σε διαφορετικές ώρες, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους.

«Επέστρεψα στο σπίτι μου» είπε ο Αβέρωφ

Πρώτος έφθασε στην Πινδάρου, στις 11:30 ακριβώς, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρία Σελίπα. Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο πολιτικό και συναισθηματικό περιεχόμενο στην υποβολή της υποψηφιότητάς του, παρουσιάζοντας τη σημερινή ημέρα ως επιστροφή σε έναν χώρο με τον οποίο έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του διαδρομής. «Προσέρχομαι σήμερα με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης στο δικό μου σπίτι, στη δική μου οικογένεια, να υποβάλω την υποψηφιότητά μου στην κρίση των χιλιάδων μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού», ανέφερε.

Ο κ. Νεοφύτου χαρακτήρισε τη διαδικασία μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία και την παράταξη, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι για πρώτη φορά τα μέλη του κόμματος θα επιλέξουν απευθείας τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα σημαντική για τον Ελληνισμό και τη Χριστιανοσύνη, ενώ ευχήθηκε να γιορτάσει σύντομα και η Κύπρος τη δική της ελευθερία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, μιλώντας για τα υψηλά ενοίκια, τις χαμηλές συντάξεις και τις καθημερινές οικονομικές πιέσεις.

«Ζω τις αγωνίες και τους αγώνες σας», δήλωσε, αναφερόμενος σε ανθρώπους που γνωρίζει προσωπικά και στις δυσκολίες που βιώνουν. Η διεκδίκηση του χρίσματος αποτελεί για τον Αβέρωφ Νεοφύτου προσπάθεια πολιτικής επανόδου μετά τις Προεδρικές του 2023. Στην αναμέτρηση προσέρχεται έχοντας ήδη παρουσιάσει περισσότερες από 3.000 υπογραφές υποστήριξης, ενώ ο απαιτούμενος αριθμός ήταν 500, επιδιώκοντας να αναδείξει την οργανωτική του επιρροή.

Χαμηλοί τόνοι και μήνυμα για το αδιάβλητο από Παμπορίδη

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα κατά την άφιξη του Γιώργου Παμπορίδη, λίγο πριν από τις 12:30, συνοδευόμενου από τη σύζυγό του, Γαλάτεια Παμπορίδη. Σε αντίθεση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Παμπορίδης δεν κάλεσε οργανωμένα υποστηρικτές του στην Πινδάρου, επιλέγοντας μια διακριτική παρουσία, χωρίς ιδιαίτερη κινητοποίηση. Ανάλογο ήταν και το ύφος των δηλώσεών του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς περιορίστηκε σε μια σύντομη τοποθέτηση με επίκεντρο τη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας και την επόμενη ημέρα της παράταξης.

«Υπέβαλα την υποψηφιότητά μου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Προσβλέπω σε μια ποιοτική εκλογική διαδικασία», ανέφερε, εκφράζοντας την προσδοκία ότι ο κομματικός μηχανισμός θα διασφαλίσει το αδιάβλητο του αποτελέσματος. Ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε η αναφορά του στον ανθυποψήφιό του. «Προσυπογράφω τη δήλωση του φίλου Αβέρωφ για την επόμενη μέρα μετά την 28η Νοεμβρίου», δήλωσε, επιλέγοντας να εκπέμψει μήνυμα συνεννόησης και αποφεύγοντας οποιαδήποτε αντιπαράθεση.

Τα αβαντάζ των υποψηφίων

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στηρίζεται στην πολυετή παρουσία του στην ηγεσία του ΔΗΣΥ, στη γνώση των κομματικών μηχανισμών και στις σχέσεις που διατηρεί με την οργανωμένη βάση. Από την άλλη ο Γιώργος Παμπορίδης, επιχειρεί να εκφράσει την ανάγκη πολιτικής ανανέωσης και επαναπροσδιορισμού της φυσιογνωμίας του κόμματος.

Η ανακοίνωση της Πινδάρου

Οριστικοποιήθηκαν οι δύο υποψηφιότητες για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη να διεκδικούν την επιλογή των μελών του κόμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι, ενώ ακολούθησε συνεδρία της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία επιβεβαίωσε την εγκυρότητα και των δύο υποψηφιοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο διεκδικητές είχαν καταθέσει στις 23 Οκτωβρίου τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης στη Διεύθυνση Οργανωτικού του κόμματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός προέλεγχος.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις 28 Νοεμβρίου, οπότε τα μέλη του ΔΗΣΥ θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα εκπροσωπήσει την παράταξη στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για μια ανοικτή, δημοκρατική διαδικασία επιλογής υποψηφίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος.