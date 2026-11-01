Απάντηση στην απάντηση του ΑΚΕΛ προς ΔΗΣΥ: «Όσο αντιΑΚΕΛισμό κι αν επιστρατεύσετε, η πραγματικότητα δεν αλλάζει»

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της Αριστεράς αναφέρει ότι «όσο αντιΑΚΕΛισμό κι αν ρίξει ο ΔΗΣΥ, δεν θα μπορέσει να κρύψει τα προβλήματά του αλλά ούτε και να αποπροσανατολίσει από το βασικό».

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι τα προβλήματα που βιώνει σήμερα η πλειοψηφία της κοινωνίας αποτελούν συνέπεια πολιτικών που εφάρμοσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατά τα χρόνια της διακυβέρνησής του.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι ίδιες πολιτικές συνεχίζονται και σήμερα από την κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, με φόντο τις διεργασίες ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028 και την έντονη συζήτηση γύρω από την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα.