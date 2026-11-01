Με σκληρή γλώσσα επανήλθε το ΑΚΕΛ, απαντώντας στη σημερινή επίθεση του ΔΗΣΥ, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, κατά τη χθεσινή του ομιλία ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής.
Επανήλθε το ΑΚΕΛ μετά τη σημερινή ανακοίνωση ΔΗΣΥ: «Πάρκαραν τον τόπο στο αδιέξοδο και περιμένουν να τους χειροκροτήσουμε»
Παράλληλα, το ΑΚΕΛ καταλογίζει στις δύο κυβερνήσεις ότι, με τα έργα και τις ημέρες τους, απογειώνουν τη θεσμική διαφθορά και διαπλοκή.
Σε τοποθέτησή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος ήταν «πολύ σαφής» στην κριτική του, επισημαίνοντας ότι ο ΔΗΣΥ κυβερνά τα τελευταία 13 χρόνια.
Όπως υποστηρίζει, τόσο η κυβέρνηση Αναστασιάδη όσο και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη «στρώνουν χαλί στα μεγάλα συμφέροντα», βάζουν τα μεγάλα κέρδη πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας, ξηλώνουν το κοινωνικό κράτος και τις εργασιακές σχέσεις και αφήνουν χιλιάδες μικρομεσαίους στο έλεος του πληθωρισμού.
Παράλληλα, το ΑΚΕΛ καταλογίζει στις δύο κυβερνήσεις ότι, με τα έργα και τις ημέρες τους, απογειώνουν τη θεσμική διαφθορά και διαπλοκή.
Αναφερόμενο στην αντίδραση του ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι το κόμμα χρησιμοποιεί τον αντιακελισμό για να καλύψει τα εσωκομματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. «Πλέον όμως δεν πείθει κανένα με το να απαντά στη δικαιολογημένη κριτική με την καραμέλα "το κακό ΑΚΕΛ"», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ σημειώνει με αιχμηρό τρόπο ότι «πάρκαραν τον τόπο στο αδιέξοδο και περιμένουν να τους χειροκροτήσουμε», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τεκμηριωμένη κριτική και να καταθέτει θέσεις και προτάσεις.
Όπως αναφέρει, θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτό που, κατά το κόμμα, έχει ανάγκη ο τόπος, δηλαδή «την προοδευτική αλλαγή».
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