Όταν η περιουσία… έβρισκε γαμπρό - Το οικονομικό βάρος της προίκας στις οικογένειες των κοριτσιών

Βάρος στις κόρες

Σπίτια, χωράφια, αμπέλια, περιβόλια, ζώα, χρήματα, έπιπλα, ακόμη και επιχειρήσεις, καταστήματα ή μετοχές περιλαμβάνονταν στις προίκες που συνόδευαν τους γάμους στην παφίτικη κοινωνία. Πίσω από αυτές τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων λειτουργούσε ένας ολόκληρος μηχανισμός οικονομικής ανακατανομής, ο οποίος επέτρεπε στα νέα ζευγάρια να ξεκινούν τη ζωή τους με σημαντικά εφόδια, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούσε μεγάλες πιέσεις κυρίως στις οικογένειες των κοριτσιών.

Αυτό ακριβώς αναδεικνύει η μελέτη της Δρ Ευθυμίας Λεμονιάτη με τίτλο «Το προικοδοτικό σύστημα και η οικονομική επίδρασή του στην παφίτικη κοινωνία κατά τον 20ό αιώνα». Η έρευνα βασίστηκε σε 393 προικοσύμφωνα από την Πάφο, την Τσάδα και τη Σαλαμιού, τα οποία φυλάσσονται στο Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, καθώς και σε συμπληρωματικό αρχειακό υλικό, βιβλιογραφικές πηγές και προφορικές μαρτυρίες.

Η κύρια περίοδος που εξετάζεται εκτείνεται από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970, καθώς παλαιότερα έγγραφα χάθηκαν όταν μεγάλο μέρος του αρχειακού υλικού καταστράφηκε από πυρκαγιά. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα σωζόμενα τεκμήρια αρκούν για να σκιαγραφήσουν με εντυπωσιακή ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο η προίκα λειτουργούσε ως θεμέλιο της οικογενειακής και οικονομικής ζωής.

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας αφορά την άνιση κατανομή των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο οικογενειών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικογένεια της νύμφης αναλάμβανε σχεδόν πάντοτε το μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Στην Πάφο, από τα 260 προικοσύμφωνα, τα 231 καταγράφουν προσφορά προίκας από την πλευρά της νύμφης, ενώ μόλις 75 από την οικογένεια του γαμπρού. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται στην Τσάδα, όπου οι οικογένειες των κοριτσιών συμμετέχουν σε 38 περιπτώσεις έναντι εννέα των γαμπρών.

Μοναδική σχετική εξαίρεση αποτελεί η Σαλαμιού, όπου η συμμετοχή της οικογένειας του γαμπρού είναι σαφώς πιο έντονη. Ακόμη και εκεί, όμως, η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι το κύριο βάρος της προικοδότησης έπεφτε στις οικογένειες των κοριτσιών. Η πραγματικότητα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν εξεταστεί το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο κάθε προίκας: η κατοικία. Στην Πάφο καταγράφονται 184 περιπτώσεις παραχώρησης σπιτιού από την πλευρά της νύμφης, έναντι μόλις δέκα από την οικογένεια του γαμπρού. Στην Τσάδα οι οικογένειες των κοριτσιών προσφέρουν 31 κατοικίες και οι οικογένειες των γαμπρών καμία. Στη Σαλαμιού καταγράφονται 59 κατοικίες από τη μία πλευρά και 21 από την άλλη.

Η εξασφάλιση στέγης αποτελούσε το σπουδαιότερο εφόδιο για ένα νέο νοικοκυριό. Ταυτόχρονα, όμως, απαιτούσε τεράστιους οικονομικούς πόρους. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν παραχωρείτο ένα ολοκληρωμένο σπίτι, αλλά ένα ακίνητο που χρειαζόταν επέκταση, ανακαίνιση ή αποπεράτωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί προικοσύμφωνο του Αγίου Θεοδώρου, στο οποίο προβλεπόταν η παροχή 800 λιρών, από τις οποίες οι μισές προορίζονταν για επιδιόρθωση και επέκταση της κατοικίας. Η προίκα δεν ήταν απλώς μια παράδοση αλλά μια σοβαρή επένδυση που απαιτούσε πολυετή προγραμματισμό.

Περιουσία και παραγωγή

Η προίκα δεν περιοριζόταν στη συμβολική μεταβίβαση αγαθών κατά την ημέρα του γάμου. Αντιθέτως, αποτελούσε βασικό μηχανισμό μεταφοράς πλούτου από τη μία γενιά στην επόμενη. Μέσα από τα προικοσύμφωνα οι νέοι αποκτούσαν κατοικία, γη, χρήματα και παραγωγικά μέσα που τους επέτρεπαν να σταθούν οικονομικά στα πόδια τους. Την ίδια στιγμή, οι γονείς προχωρούσαν ουσιαστικά σε πρόωρη κατανομή της περιουσίας τους, καθορίζοντας το πώς θα μοιράζονταν οι οικογενειακοί πόροι ανάμεσα στα παιδιά. Η διαδικασία αυτή βοηθούσε αποφασιστικά τα νέα ζευγάρια να ξεκινήσουν τη ζωή τους χωρίς τα έξοδα που αντιμετωπίζουν συνήθως τα νέα νοικοκυριά. Από την άλλη πλευρά, όμως, μπορούσε να αποδυναμώσει οικονομικά την οικογένεια που παρείχε την προίκα, ειδικά όταν υπήρχαν περισσότερες από μία κόρες. Οι υποχρεώσεις δεν εκπληρώνονταν πάντοτε άμεσα. Πολλά προικοσύμφωνα όριζαν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παράδοση της περιουσίας. Στην Πάφο, 104 έγγραφα προβλέπουν περίοδο ενός έτους για την ολοκλήρωση των παροχών, ενώ στη Σαλαμιού δεκάδες περιπτώσεις δίνουν ακόμη μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο.

Οι συμφωνίες αυτές αποκαλύπτουν ότι η προίκα δεν ήταν μια στιγμιαία συναλλαγή αλλά μια μακρόχρονη οικονομική διαδικασία. Μάλιστα, ορισμένα έγγραφα προνοούσαν ότι οι ηλικιωμένοι γονείς θα διατηρούσαν το δικαίωμα να κατοικούν σε δωμάτιο ή βοηθητικό χώρο του ακινήτου που μεταβίβαζαν, εξασφαλίζοντας έτσι τη δική τους προστασία μετά τη μεταβίβαση της περιουσίας. Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα αγροτικά κτήματα και οι καλλιέργειες. Σε μια κοινωνία όπου η οικονομία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία, η κατοχή γης αποτελούσε πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και βασική πηγή εισοδήματος.

Τα στοιχεία από τη Σαλαμιού είναι αποκαλυπτικά. Καταγράφονται 478 κτηματικές παροχές προς γυναίκες και 261 προς άνδρες, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 195 αμπέλια που δόθηκαν σε γυναίκες και 118 σε άνδρες. Οι αριθμοί αυτοί φανερώνουν ότι η αμπελουργία και η αγροτική παραγωγή βρισκόταν στον πυρήνα της προικοδοσίας. Εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία ζώων στα προικοσύμφωνα. Σε 40 από τα 91 έγγραφα της Σαλαμιούς καταγράφονται ζωικές παροχές. Συνολικά αναφέρονται 202 ζώα προς άνδρες και 164 προς γυναίκες. Τα αιγοπρόβατα, τα βοοειδή και τα υποζύγια δεν είχαν απλώς χρηματική αξία. Παρήγαν γάλα, κρέας και άλλα προϊόντα, ενώ εξυπηρετούσαν γεωργικές εργασίες και μεταφορές. Αποτελούσαν ουσιαστικά εργαλεία παραγωγής που μπορούσαν να καθορίσουν το βιοτικό επίπεδο ενός νοικοκυριού.

Η μελέτη υπενθυμίζει ότι ο αριθμός των κτημάτων ή των ζώων δεν αντικατοπτρίζει πάντοτε την πραγματική οικονομική αξία τους. Ένα μικρό αλλά εύφορο αμπέλι μπορούσε να αποδειχθεί πιο προσοδοφόρο από ένα μεγαλύτερο αλλά χαμηλής παραγωγικότητας τεμάχιο γης. Αντίστοιχα, τα μερίδια ιδιοκτησίας δημιουργούσαν συχνά σύνθετες μορφές συνιδιοκτησίας που δεν εξασφάλιζαν πλήρη οικονομική αυτονομία.

Πέρα από το σπίτι

Η εικόνα που προκύπτει από τα προικοσύμφωνα είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι συνήθως φανταζόμαστε σήμερα. Η προίκα δεν αποτελούνταν μόνο από γη και ακίνητα αλλά και από αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Έπιπλα, υφαντά, σεντόνια, μαγειρικά σκεύη και ρουχισμός καταγράφονται συχνά στα έγγραφα, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες ενός νέου σπιτιού. Πίσω από αυτά τα αντικείμενα κρυβόταν αμέτρητη γυναικεία εργασία που σπανίως αποτυπωνόταν οικονομικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ραπτομηχανές Singer και οι αργαλειοί που αναφέρονται στα προικοσύμφωνα. Τα αντικείμενα αυτά δεν χρησίμευαν μόνο για τις ανάγκες του σπιτιού. Μπορούσαν να παράγουν ρούχα, υφάσματα και άλλα αγαθά, προσφέροντας συμπληρωματικό εισόδημα και ενισχύοντας την αυτάρκεια της οικογένειας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι περιπτώσεις όπου η προίκα συνδεόταν άμεσα με επαγγελματική δραστηριότητα. Σε ορισμένα έγγραφα καταγράφονται καταστήματα με τον εξοπλισμό τους, επιχειρήσεις και συμφωνίες εργασίας. Σε ένα προικοσύμφωνο αναφέρεται η παραχώρηση επιχείρησης στον γαμπρό μαζί με συνεχή στήριξη από τον πεθερό. Σε άλλο, πατέρας δεσμεύεται να εργοδοτεί τον γιο του για δύο χρόνια στο καφενείο που διατηρούσε στο Κτήμα, προσφέροντάς του σταθερό ημερομίσθιο.

Τα τεκμήρια αυτά δείχνουν ότι η προίκα λειτουργούσε πολλές φορές ως μηχανισμός εξασφάλισης επαγγελματικού μέλλοντος. Δεν προσέφερε μόνο περιουσία αλλά και πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ορισμένες οικογένειες διέθεταν ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Σε χαρακτηριστική περίπτωση καταγράφονται κατοικία, είκοσι οικόπεδα, κατάστημα, αγροτική γη, αυτοκίνητο, σταθμός βενζίνης και 2.000 λίρες σε μετρητά. Άλλα έγγραφα περιλαμβάνουν ακόμη και μετοχές κυπριακών εταιρειών. Οι περιπτώσεις αυτές ασφαλώς δεν εκφράζουν τον μέσο κάτοικο της Πάφου. Αποκαλύπτουν όμως ότι οι οικονομικές ανισότητες της εποχής αποτυπώνονταν ξεκάθαρα και στα προικοσύμφωνα.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία λειτουργούσε ως θεσμικός εγγυητής των συμφωνιών. Οι ιερείς συμμετείχαν στη σύνταξη των εγγράφων και τα εκκλησιαστικά αρχεία διαφύλασσαν τις σχετικές καταγραφές. Με αυτόν τον τρόπο οι προφορικές υποσχέσεις μετατρέπονταν σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες δεσμεύσεις. Η έρευνα της Δρ Ευθυμίας Λεμονιάτη προσφέρει τελικά κάτι πολύ περισσότερο από μια καταγραφή παλαιών εθίμων. Μέσα από τα προικοσύμφωνα αναδύεται ολόκληρος ο οικονομικός και κοινωνικός κόσμος της Πάφου του 20ού αιώνα. Ένας κόσμος στον οποίο η προίκα αποτελούσε εργαλείο μεταβίβασης πλούτου, εξασφάλισης κατοικίας, δημιουργίας επαγγελματικών προοπτικών και οικογενειακής στρατηγικής. Παράλληλα, όμως, αποκαλύπτει και τις ανισότητες ενός συστήματος που φόρτωνε συστηματικά το μεγαλύτερο βάρος στις οικογένειες των κοριτσιών. Πίσω από κάθε υπογραφή σε ένα προικοσύμφωνο κρύβονταν προσδοκίες, υποχρεώσεις και θυσίες, οι οποίες επηρέαζαν όχι μόνο έναν γάμο αλλά το οικονομικό μέλλον ολόκληρων οικογενειών.