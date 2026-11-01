Πινδάρου: «Οι πολίτες θυμούνται τη Δρομολαξιά και το Μαρί» - Συνεχίζουν τη διαδικτυακή αντιπαράθεση ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η μοναδική φορά που το ΑΚΕΛ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας συνδέθηκε με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, κάνοντας λόγο για αύξηση της ανεργίας, κλείσιμο επιχειρήσεων, μείωση μισθών και συντάξεων, κοινωνικές ανισότητες και δημοσιονομικά ελλείμματα.

Παράλληλα, η Πινδάρου επαναφέρει το ζήτημα της υπόθεσης της Δρομολαξιάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για σκάνδαλο το οποίο, όπως αναφέρει, επιβεβαιώθηκε μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες της εποχής.

Στην ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ αναφέρεται επίσης στην έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί το 2011, ασκώντας κριτική στους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης.

Κλείνοντας, το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι, παρά τη σφοδρή κριτική που ασκεί προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, το ΑΚΕΛ δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει στην ανάδειξη δικού του υποψηφίου για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της αντιπαράθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ενόψει των πολιτικών διεργασιών για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.