Πυρά ΔΗΣΥ κατά Στεφάνου: «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν όσα σερβίρει το ΑΚΕΛ στην κοινωνία» - Γιατί δεν κατέρχονται με δικό τους υποψήφιο;

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ διερωτάται πώς το ΑΚΕΛ διεκδικεί ξανά τη διακυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι επί δικής του διακυβέρνησης η Κύπρος αποκλείστηκε από τις διεθνείς αγορές και οδηγήθηκε, όπως αναφέρει, σε βαθιά οικονομική κρίση, ανεργία, κλείσιμο επιχειρήσεων, φτώχεια και ανέχεια.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί το ΑΚΕΛ, εφόσον όπως υποστηρίζει εκπροσωπεί την κοινωνία και την καθαρότητα, δεν διεκδικεί τις Προεδρικές Εκλογές με δικό του υποψήφιο. «Μήπως παραδέχονται εκ προοιμίου την αλήθεια; Μήπως παραδέχονται έμμεσα πως όσα συνεχίζουν να σερβίρουν στην κοινωνία δοκιμάστηκαν και απέτυχαν;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι χρειάστηκαν τεράστιες θυσίες από τους πολίτες, δύσκολες αποφάσεις και δέκα χρόνια συνεχούς προσπάθειας, ώστε η οικονομία να σταθεί ξανά στα πόδια της και η χώρα να παραδοθεί το 2023 με ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα και αποκατεστημένη διεθνή αξιοπιστία. Όπως σημειώνει, αυτή την πορεία υπερασπίζεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Στην ανακοίνωση διατυπώνεται επίσης η θέση ότι μόνο με διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ μπορεί η Κύπρος να αφήσει πίσω της την ασυνεννοησία, την προχειρότητα, την ατολμία και την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αλλά και να αποφύγει, όπως αναφέρει, «καταστροφικούς αριστερούς πειραματισμούς».

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από μια δική του διακυβέρνηση η χώρα θα μπορέσει να προχωρήσει μπροστά με αποτελεσματικότητα, σταθερότητα, προοπτική και αισιοδοξία.