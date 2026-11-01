Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας ανήλικος Ρώσος κρατείται στο πλαίσιο της έρευνας για την «απειλή τρομοκρατικής επίθεσης» στο Πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας, απειλή για την οποία η Μόσχα έλαβε «επείγουσα ειδοποίηση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.
Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Μόσχα για πιθανή τρομοκρατική επίθεση - Συνελήφθη ανήλικος από την FSB
Οι ρωσικές Αρχές αναφέρουν ότι ο ανήλικος φέρεται να είχε αναρτήσεις και διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικές με βίαιες ενέργειες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την αξιολόγηση της απειλής.
«Είμαστε ευγνώμονες προς την αμερικανική πλευρά για την ενημέρωση», δηλώνει η FSB στην ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Interfax.
Χθες, η FSB είχε ανακοινώσει ότι «έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ μέσω των καθιερωμένων δικτύων επικοινωνίας σχετικά με προετοιμασίες για τρομοκρατική επίθεση στην Μόσχα και ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα».
Ταυτόχρονα, η ρωσική πρεσβεία στην ρωσική πρωτεύουσα ανακοίνωσε επίσης ότι έχει «αξιόπιστες πληροφορίες για απειλή ενέργειας με μεγάλο αριθμό θυμάτων» στο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Tsaritsyno της Μόσχας και ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας βρήκαν φωτογραφίες αναρτημένες από τον συλληφθέντα στο TikTok στις οποίες φορά στρατιωτικά ρούχα, κουκούλα και κρατά ένα αντικείμενο που μοιάζει με αυτόματο όπλο, καθώς και φωτογραφίες του στο Μουσείου του Τσαρίτσινο με την λεζάντα «Βρήκα τόπο».
Δηλώνουν επίσης ότι βρήκαν στο τηλέφωνό του «συνδρομή σε νεοναζιστικό κανάλι στο Telegram και στο ιστορικό του αναζητήσεις για τρομοκρατικές ενέργειες και μαζικούς φόνους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSB.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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