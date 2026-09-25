Επιστρέφει στην Κύπρο ο Χριστοδουλίδης – Δεν συναίνεσε σε κοινή συνάντηση ο Έρχιουρμαν

Στην Κύπρο επιστρέφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν συναίνεσε σε κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, παρά τη σχετική επιθυμία του ΓΓ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει στην Κύπρο βάσει του αρχικού του προγραμματισμού. Η κοινή συνάντηση μεταξύ του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Τουφάν Έρχιουρμαν και του Αντόνιο Γκουτέρςς δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν συναίνεσε σε αυτήν, παρά τη σχετική επιθυμία που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

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