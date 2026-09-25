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Συναγερμός στη Λακατάμια: 19χρονος απέδρασε από τα αστυνομικά κρατητήρια

Συναγερμός στη Λακατάμια: 19χρονος απέδρασε από τα αστυνομικά κρατητήρια

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σε εξέλιξη επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του – Διαπιστώθηκε η απουσία του κατά την καταμέτρηση των κρατουμένων

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό 19χρονου, ο οποίος φέρεται να απέδρασε από τα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η απουσία του 19χρονου διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των κρατουμένων, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός.

Μέλη της Αστυνομίας πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.


Την ίδια ώρα, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 19χρονος κατάφερε να διαφύγει από τα κρατητήρια.

#ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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