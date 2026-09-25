Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Κώστας Παπαδόπουλος - Νοσηλευόταν στην εντατική μετά από τροχαίο

Υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του ο 79χρονος Κώστας Παπαδόπουλος, κάτοικος Λευκωσίας, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στη Λεωφόρο Νίκης.

Το τροχαίο είχε σημειωθεί γύρω στις 12:30 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 79χρονος συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 19χρονος.

Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο του 19χρονου προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας ζημιές.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάστασή του είχε κριθεί κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Σήμερα, περίπου τρεις εβδομάδες μετά τη σύγκρουση, ο 79χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Τις εξετάσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζει η Τροχαία Λευκωσίας.