Αννίτα Δημητρίου: Κορυφαία προτεραιότητα το Κυπριακό για τον ΔΗΣΥ

Το Κυπριακό παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος είναι έτοιμος να συμβάλει στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας στο Επαρχιακό Συμβούλιο Κερύνειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση της προοπτικής επίλυσης του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα συμβιβαστούμε με μισή πατρίδα».

Τόνισε παράλληλα ότι το Κυπριακό «δεν προσφέρεται για μικροκομματικές σκοπιμότητες και πατριωτικούς πλειοδοτισμούς». Όπως είπε, ο ΔΗΣΥ παρακολουθεί όσα διαμείβονται στη Νέα Υόρκη και αναμένει την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά τους.

Αναφερόμενη στους Κερυνειώτες, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ μίλησε για τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, της κατοχής και του ξεριζωμού, θέτοντας ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση δικαιότερης προσφυγικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες και να καταθέτει συγκεκριμένες εισηγήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση για δημιουργία Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών.

«Δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να περάσει στη Βουλή η πρότασή μας για το Ταμείο Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών», ανέφερε η κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ότι το προτεινόμενο Ταμείο θα καλύπτει όλους τους ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ακόμη ότι η παράταξη δεν επιθυμεί απλώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις θέσεις του κόμματος για τις μεταρρυθμίσεις, την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων, την Άμυνα και Ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος.

Όπως είπε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις πολιτικές και τις αρχές του απέναντι στον λαϊκισμό και τις «απλοϊκές λύσεις», υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος χρειάζεται αξιοπιστία, σοβαρότητα, στρατηγική και εθνική ομοψυχία.

Κλείνοντας, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στη συνεχή επαφή του ΔΗΣΥ με τη βάση, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η ενημέρωση, ο διάλογος και η καταγραφή των προβληματισμών και των εισηγήσεων των μελών της παράταξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ