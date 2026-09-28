Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής

Την εκτίμηση ότι η Τουρκία επιδιώκει όχι μόνο την παγίωση των τετελεσμένων αλλά και την ολοκλήρωση της κατάληψης της Κύπρου, διατύπωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, καλώντας παράλληλα τον ελληνισμό σε συσπείρωση και σε επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως προβλήματος εισβολής και κατοχής.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, από την εορτάζουσα Ιεροσταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου , ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, «έχει αποσαφηνιστεί η θέση της Τουρκίας», η οποία, όπως είπε, ήταν πάντοτε καθαρή και σταθερή. «Ο στόχος τους αποβλέπει όχι μόνο στην παγίωση των τετελεσμένων αλλά στην ολοκλήρωση της κατάληψης της Κύπρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης Ελλάδας, Κύπρου και αποδήμου ελληνισμού, καθώς και αξιοποίησης των διεθνών συμμαχιών, προκειμένου, όπως είπε, «να αποσωβήσουμε τον τουρκικό κίνδυνο». Παράλληλα, υποστήριξε ότι μετά από τόσα χρόνια κατοχής πρέπει να γίνει αντιληπτό πως ο συμβιβασμός μέσω συνεχών υποχωρήσεων δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού. «Θέλουμε επανατοποθέτηση του προβλήματός μας ως προβλήματος εισβολής και κατοχής, θέλουμε τα δικαιώματά μας ως χώρας κράτους μέλους της ΕΕ», ανέφερε. «Δεν πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα στην ίδια μας την πατρίδα;».

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα δικαιώματα των Κυπρίων Ευρωπαίων πολιτών, θέτοντας ζήτημα ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και απόλαυσης των περιουσιακών δικαιωμάτων. «Δεν θα σταματήσω να λέω ότι αν όλοι οι Ευρωπαίοι δικαιούνται ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη εγκατάσταση και απόλαυση περιουσίας παντού, εμείς δεν πρέπει να έχουμε αυτό το δικαίωμα στην ίδια μας την πατρίδα;», διερωτήθηκε. Όπως είπε, η θέση αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί με συνέπεια, ώστε να εξασφαλιστεί και η διεθνής συμπαράσταση.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι εάν συνεχιστούν οι υποχωρήσεις, η διεθνής κοινότητα ενδέχεται να περιοριστεί στη θέση ότι «βρείτε τα μεταξύ σας και όποια συμφωνία βρείτε εμείς θα την υποστηρίξουμε». «Εμείς», συνέχισε, «δεν θα πρέπει να υποστηρίξουμε άλλη συμφωνία παρά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας». Ερωτηθείς κατά πόσο μια τέτοια προσέγγιση είναι εφικτή, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αναφέρθηκε στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας ως κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Νομίζω δύο χώρες μέλη της ΕΕ που έχουν και το δικαίωμα του βέτο σε πολλά πράγματα μπορούν να ζητήσουν και να αποκτήσουν κάτι το οποίο είναι αυτονόητο», είπε. Παρέπεμψε, μάλιστα, στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι και τότε υπήρχαν χώρες που επιθυμούσαν να μην προχωρήσει η ένταξη όσο παρέμενε σε εκκρεμότητα το Κυπριακό.

«Όπως μπορέσαμε παλαιότερα και επιβάλλαμε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που κάποιες χώρες ήθελαν να μην μας βάλουν όσο εκκρεμούσε το θέμα, έτσι μπορούμε και τώρα», ανέφερε. Καταλήγοντας, έθεσε το ζήτημα της στάσης της Λευκωσίας και της Αθήνας σε ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν κυρώσεις, διερωτώμενος: «Αν όποτε ζητηθεί συγκατάθεση και εμάς και της Ελλάδος για κυρώσεις εναντίον άλλων χωρών -αν επιμένουν για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας- τι δικαιολογία θα βρουν;», κατέληξε.