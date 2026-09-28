Τραγωδία στην Αγία Νάπα: Νεκρός 63χρονος μετά από κατάδυση στην Περνέρα

Τραγική κατάληξη είχε κατάδυση στην περιοχή Περνέρα στην Αγία Νάπα, με 63χρονο από το Ηνωμένο Βασίλειο να χάνει τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες ναυαγοσωστών και ιατρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:15 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, ενώ ο 63χρονος ασχολείτο με κατάδυση στην περιοχή Περνέρα.

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε πλωτή πλατφόρμα.

Η εκπαιδεύτρια καταδύσεων που τον συνόδευε, μαζί με ναυαγοσώστες, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.