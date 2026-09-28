Νέα Υόρκη, ΜΟΕ και στέγαση νέων στα πρωτοσέλιδα του τ/κ Τύπου

Ο απόηχος των συναντήσεων και επαφών για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, εν αναμονή του απολογισμού του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, καθώς και οι θέσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη στέγαση των νέων, κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του τουρκοκυπριακού Τύπου.

Η «Αβρούπα», με τίτλο «Προσπάθεια 63%. Αυτό το δεφτέρι έχει κλείσει», υποστηρίζει ότι ο κ. Έρχιουρμαν έβαλε το Κυπριακό ακόμη βαθύτερα στον πάγο και επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει «το τετράδιο της λύσης». Σύμφωνα με την εφημερίδα, απέρριψε την πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τριμερή συνάντηση, ώστε να μην επηρεαστούν η αναφορά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για δύο κράτη και η έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Η ίδια εφημερίδα γράφει επίσης ότι το δεύτερο πλοίο της Filo jet, με την ονομασία «Πρωταθλητές άγγελοι», επανέλαβε τα δρομολόγια από την Τουρκία προς το λιμάνι της Αμμοχώστου έως τις 12 Δεκεμβρίου, με αξιόπιστο πιστοποιητικό. Σε άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο κυριακάτικος ελληνοκυπριακός Τύπος έγραψε πως ο κ. Χριστοδουλίδης επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη με άδεια χέρια.

Η «Χαλκίν Σεσί», με τίτλο «Εφαρμόστε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», προβάλλει τη γραπτή δήλωση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κ. Ολγκίν τόνισε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να προχωρήσουν σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ώστε να δείξουν πως έχουν την ικανότητα να συνεργαστούν. Αναφέρει ακόμη ότι δεν είχε προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση, αλλά την πρότεινε ο κ. Χριστοδουλίδης και δεν την ενέκρινε ο κ. Έρχιουρμαν.

Η «Χαλκίν Σεσί» αναφέρεται επίσης στη διεξαγωγή, για πρώτη φορά, του μαραθωνίου Τρικώμου με τίτλο «Ένα βήμα για κάθε μέλλον» και στις δηλώσεις του «δημάρχου» Σαντίκογλου. Παράλληλα, γράφει ότι ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε, σε εκδήλωση για νέους, πρόγραμμα στέγασης που προβλέπει 5.000 κατοικίες, με τις λεπτομέρειες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η «Κίπρις», με τίτλο «Τα πιο δυναμικά μας έργα αφορούν τους νέους», γράφει ότι ο κ. Ουστέλ συναντήθηκε με νέους για πρωινό και ανακοίνωσε ειδικούς όρους αγοράς 5.000 κατοικιών για νέους. Αναφέρει ακόμη ότι στις 12 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει το «νέο όραμα για την τδβκ».

Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στην ομιλία του «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, όπου μίλησε για «ένα νησί, δύο κράτη», καθώς και στη γραπτή δήλωση της κ. Ολγκίν, υπό τον τίτλο ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ θέλει να διαπιστώσει τη βούληση των δύο ηγετών.

Η «Γενί Ντουζέν», με τίτλο «Υποσχόμαστε: κανείς που εμπλέκεται σε διαφθορά δεν θα μείνει στο απυρόβλητο», αναφέρεται στη στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς που ανακοίνωσε το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα και η οποία περιλαμβάνει τρεις πυλώνες.

Σε άλλο δημοσίευμα παρουσιάζει τον οδικό χάρτη μετά τη Νέα Υόρκη έως τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, μέχρι τότε αναμένεται σταδιακή εφαρμογή των συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ οι δύο πλευρές θα καταθέσουν τις θέσεις τους για τη μεθοδολογία. Η κ. Ολγκίν αναμένεται να επισκεφθεί το νησί τον Οκτώβριο για να καταγράψει το κλίμα και, εφόσον διαπιστωθεί ευνοϊκό περιβάλλον, να δοθεί το πράσινο φως για τη διαδικασία.

Τέλος, η «Γενί Ντουζέν» αναφέρεται στις δηλώσεις του προέδρου του τ/κ συνδέσμου φαρμακοποιών, Ουμούτ Οκσούζ, για την έλλειψη φαρμάκων. Ο κ. Οκσούζ δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί αν δεν αυξηθεί η παραγωγή φαρμάκων.

Πηγή: ΚΥΠΕ