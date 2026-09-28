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Πετρέλαιο: Άλμα 3,29% στο Brent μετά την απόρριψη Τραμπ της ιρανικής πρότασης

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Άνοδο άνω του 3% σημείωσε τη Δευτέρα η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Άνοδο άνω του 3% σημείωσε τη Δευτέρα η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ιρανικής πρότασης για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, διατηρώντας τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με το Reuters.

Στις 05:40 ώρα Γκρίνουιτς, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 3,29%, στα 107,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωνε άνοδο 2,32%, στα 94,55 δολάρια.

Το Ιράν είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα την πρότασή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναφέροντας ότι αυτή μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών από το Κατάρ. Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση, ενώ την Κυριακή ανέφερε στο Axios ότι αναμένει πως Αμερικανοί διαπραγματευτές θα πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες εντός της εβδομάδας.

Η απόρριψη περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση πρόοδο, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν τερματιστεί, δήλωσε η Sugandha Sachdeva, ιδρύτρια της ερευνητικής εταιρείας SS WealthStreet, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής ανέκαμψαν τον Σεπτέμβριο στα 12,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler. Η αύξηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην ανάκαμψη των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 7,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αυτόν τον μήνα.

#ΙΡΑΝ #ΗΠΑ #ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

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