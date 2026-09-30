Κυπριακό: Στο τραπέζι οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη – Στόχος η προετοιμασία νέας διευρυμένης διάσκεψης, λέει ο Λετυμπιώτης

Σε τροχιά προετοιμασίας για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό και την άτυπη διευρυμένη διάσκεψη που επιδιώκει να συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται η Λευκωσία, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να έχει καταθέσει συνολικά 19 προτάσεις και σημεία προς συζήτηση.

Το Κυπριακό βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για τις επαφές και τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση του σώματος, στις 3 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, έγινε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων για τα επόμενα βήματα σε σχέση με την πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ, ενόψει και της καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο τον Οκτώβριο.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η υποβοήθηση της προσπάθειας για την προετοιμασία μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, με τη Λευκωσία να επιμένει ότι πρόοδος μπορεί να υπάρξει μέσα από προτάσεις, διάλογο και πολιτική βούληση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, για τις συναντήσεις που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 26 Αυγούστου, στις 9 και στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς και για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ και τον ίδιο τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τις επαφές αυτές παρουσιάστηκαν προτάσεις που αφορούν τόσο Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού. Παράλληλα, ενημέρωση έγινε και για τις επαφές του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή με τη Ρόζμαρι ντι Κάρλο και τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και για κοινή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή.

«Περισσότερος διάλογος»

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η προσέγγιση της Λευκωσίας, αλλά και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι πως απέναντι στις δυσκολίες η απάντηση πρέπει να είναι περισσότερος και όχι λιγότερος διάλογος.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα έχουν υποβληθεί προτάσεις και στα τρία πεδία που έχει καθορίσει ο ΓΓ του ΟΗΕ ως βασικά για την επίτευξη προόδου, ενώ σημείωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες εξακολουθεί να θεωρεί εφικτή τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης το επόμενο διάστημα.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε, ωστόσο, ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης, αναφέροντας ότι και η τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει, κατά τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς, να επιδείξει εποικοδομητική στάση.

Οι 19 προτάσεις και τα επτά σημεία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στα επτά σημεία που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της συζήτησης.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να αποδέχεται τη συμβιβαστική πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ για τα σημεία διέλευσης, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση για αποναρκοθέτηση που έχει υποβληθεί από τον Απρίλιο του 2025.

Σε σχέση με τη δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής για τις Φυσικές Καταστροφές, είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχεται τη σύστασή της, ενώ για το θέμα του αθλητισμού παρέπεμψε στο θεσμοθετημένο πλαίσιο μεταξύ FIFA, UEFA και των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών των δύο κοινοτήτων.

Για το ζήτημα των υπηκοοτήτων, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, καθώς η εξέταση των αιτήσεων διέπεται από νομοθεσία και συγκεκριμένα κριτήρια.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει παρουσιάσει συνολικά 19 προτάσεις και σημεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης.

Στο προσκήνιο και η καταγραφή των συγκλίσεων

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τη Λευκωσία είναι η καταγραφή των συγκλίσεων από προηγούμενες διαπραγματευτικές διαδικασίες.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι, κατά τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς, το διαπραγματευτικό κεκτημένο δεν χάνεται και δεν πρόκειται να επιτραπεί να χαθεί.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι το κείμενο καταγραφής των συγκλίσεων, το οποίο σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, θα πρέπει να δοθεί στα εμπλεκόμενα μέρη πριν από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ακινησίας»

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω των δυσκολιών που καταγράφονται.

«Στο Κυπριακό δεν έχουμε την πολυτέλεια της ακινησίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τετελεσμένα και θα συνεχίσει τις προσπάθειες για επίτευξη λύσης.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η Λευκωσία αποτιμά ως σημαντικά βήματα τις δύο διευρυμένες συναντήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωπική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως κατέληξε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια προσέγγιση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι για να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος απαιτείται η συμμετοχή και η πολιτική βούληση και των δύο πλευρών.