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Κυπριακό: Κλείδωσε για τις 13 Οκτωβρίου η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Κλείδωσε για τις 13 Οκτωβρίου η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Τη νέα συνάντησηςμεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με ανάρτησή του, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 3:30 μ.μ., υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης του Κυπριακού.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να είναι προσωπικά προσηλωμένος στην προσπάθεια επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε συνέχεια των επαφών που προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα και ενόψει της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο μέσα στον Οκτώβριο.

#ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ #ΚΥΠΡΙΑΚΟ #ΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ #ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ #ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

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