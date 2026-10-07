Κυπριακό: Κλείδωσε για τις 13 Οκτωβρίου η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Σύμφωνα με ανάρτησή του, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 3:30 μ.μ., υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης του Κυπριακού.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να είναι προσωπικά προσηλωμένος στην προσπάθεια επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε συνέχεια των επαφών που προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα και ενόψει της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο μέσα στον Οκτώβριο.