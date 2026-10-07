Τη νέα συνάντησηςμεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Κυπριακό: Κλείδωσε για τις 13 Οκτωβρίου η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν
Φωτογραφία αρχείου
Η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.
Σύμφωνα με ανάρτησή του, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 3:30 μ.μ., υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης του Κυπριακού.
Παράλληλα, σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να είναι προσωπικά προσηλωμένος στην προσπάθεια επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε συνέχεια των επαφών που προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα και ενόψει της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο μέσα στον Οκτώβριο.
Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη @tufanerhurman, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στις 3:30 μ.μ. Στόχος μας παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εντός του συμφωνημένου πλαισίου, μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσηλωμένος.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) October 7, 2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.