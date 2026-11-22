Η 17χρονη μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα είχε πάει στην Κακοπετριά για τριήμερη εκδρομή μαζί με άλλους μαθητές από το σχολείο της και άλλα λύκεια. Το βράδυ του Σαββάτου, συμμαθήτριές της τη βρήκαν αναίσθητη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε και κάλεσαν ασθενοφόρο. Το πλήρωμα επιχείρησε να την επαναφέρει, χωρίς αποτέλεσμα. Η νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα και οι ανακριτές αναμένουν από τα ευρήματά της απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της.

Στο Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, στα Κάτω Πολεμίδια, η διεύθυνση εξέφρασε εκ μέρους της σχολικής κοινότητας συλλυπητήρια στην οικογένεια της μαθήτριας. Οι οργανωμένοι γονείς ήρθαν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας για να επισκεφθούν τη Δευτέρα το σχολείο ψυχολόγοι και να στηρίξουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της. Στην Κακοπετριά, το Κοινοτικό Συμβούλιο και οι διοργανωτές του Χριστουγεννιάτικου Χωριού ανέβαλαν τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Κυριακής σε ένδειξη πένθους.

Οι τελευταίες ώρες

Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβώσει τι συνέβη από την ώρα που η 17χρονη επέστρεψε στο ξενοδοχείο μέχρι τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια είχε βγει νωρίτερα με τις φίλες της στο χωριό και είχε βρεθεί σε καφετέρια πριν επιστρέψει στο ξενοδοχείο. Έμεινε στο δωμάτιο, όπου τη βρήκαν αργότερα οι συμμαθήτριές της. Η Αστυνομία τοποθετεί τον εντοπισμό της γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ανακριτές παρέλαβαν τεκμήρια από το δωμάτιο της ανήλικης και έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από ανήλικες. Λαμβάνουν επίσης καταθέσεις από εργαζομένους του ξενοδοχείου και εξετάζουν υλικό από κάμερες του καταλύματος και γειτονικών υποστατικών. Οι έρευνες επεκτείνονται στους χώρους όπου κινήθηκε η 17χρονη πριν επιστρέψει στο δωμάτιο. Στις έρευνες συνδράμει και το ΤΑΕ Λεμεσού, καθώς η μαθήτρια φοιτούσε σε λύκειο της περιοχής και οι μαθητές βρίσκονται στη Λεμεσό.

Στην Κακοπετριά είχαν μεταβεί για το Σαββατοκύριακο μαθητές από πέντε έως έξι σχολεία της επαρχίας Λεμεσού. Μετά τον θάνατο της μαθήτριας, γονείς μετέβησαν εκτάκτως στο χωριό για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, απαντώντας σε αναφορές για καθυστέρηση του ασθενοφόρου, ανέφερε ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων κατέγραψε την κλήση στις 23.11 και την άφιξη του πληρώματος στις 23.15. Το ασθενοφόρο ανταποκρίθηκε από τον σταθμό της Ευρύχου. Τα τέσσερα λεπτά που αναφέρει ο ΟΚΥπΥ αφορούν το διάστημα από τη λήψη της κλήσης μέχρι την άφιξη στο ξενοδοχείο.

Θέμα με τον ιατροδικαστή

Ο ιατροδικαστής που ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έλαβε φωτογραφίες της σορού για αξιολόγηση και δεν μετέβη στο ξενοδοχείο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια στην Αστυνομία για τη μη διενέργεια αυτοψίας. Κατά άλλη εκδοχή, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον ιατροδικαστή και, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων, κρίθηκε ότι η παρουσία του στον χώρο δεν ήταν αναγκαία. Τα ευρήματα της νεκροτομής και των εργαστηριακών εξετάσεων θα συνεκτιμηθούν με τις καταθέσεις και το υπόλοιπο υλικό της έρευνας.

Συζήτηση για τις εκδρομές εκτός σχολείου

Την οδύνη της για τον θάνατο της 17χρονης εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία συλλυπήθηκε την οικογένεια. Η υπουργός διευκρίνισε ότι οι εκδρομές αυτές οργανώνονται με πρωτοβουλία των μαθητών, συνήθως χωρίς επίβλεψη ενηλίκων, και γίνονται εκτός του επίσημου σχολικού προγράμματος και χωρίς έγκριση του Υπουργείου. Είπε ότι το Υπουργείο είχε εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για την ασφάλεια των μαθητών και έθεσε ζήτημα επαναξιολόγησης των εκδρομών, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ο ΣΕΔΜΕΚ αναφέρει ότι η διεύθυνση του σχολείου είχε προειδοποιήσει τους εμπλεκομένους για τους κινδύνους τέτοιων εκδρομών. Ζητά νομοθετικό πλαίσιο με ελέγχους και κυρώσεις και καλεί τους μαθητές να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους σε προγραμματισμένες ασυνόδευτες εκδρομές. Ο Σύνδεσμος αναμένει τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες του θανάτου και καλεί τους γονείς να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή των παιδιών τους χωρίς επίβλεψη.

Προβληματισμό εξέφρασε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Λυκείου, Χρίστος Θεοδώρου, ο οποίος έθεσε ζήτημα ευθύνης και για τους γονείς. Ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε ότι το Υπουργείο επικοινώνησε με την Αστυνομία και τη διεύθυνση του σχολείου και αναμένει ενημέρωση για τα ευρήματα προτού αποφασίσει τις επόμενες ενέργειές του.