Οφέλη για την ευρύτερη περιοχή

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δύο πλευρές υπογράμμισαν «τη σημασία της διατήρησης του διαλόγου και της ενίσχυσης της συνεργασίας» στους συγκεκριμένους τομείς. Οι Φίτο και Φιντάν συζήτησαν «το Κυπριακό και τη σημασία επίτευξης μιας συνολικής λύσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, προς όφελος της Κύπρου, της Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η βελτίωση των σχέσεων συνδέεται με το Κυπριακό

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι «η πρόοδος προς την επίλυση του Κυπριακού θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο θετικού περιβάλλοντος για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και της συνεργασίας σε διάφορους τομείς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πριν από την επίσκεψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είχε δηλώσει ότι ο Φίτο μετέβαινε στην Άγκυρα για να μεταφέρει πρόταση έναρξης συζητήσεων για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας με αντάλλαγμα την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η χθεσινή συνάντηση ήταν η πρώτη που πραγματοποιεί ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις με Τούρκους αξιωματούχους στην Άγκυρα από τον διορισμό του ως ειδικού αντιπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό τον περασμένο Ιούλιο.

Φιντάν: Μην τα συνδέετε

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν φέρεται να εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Φίτο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας και υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικά βήματα που μπορούν να γίνουν από τις δύο πλευρές στη βάση κοινών συμφερόντων, τόνισε όμως ότι δεν αποτελεί ορθή στρατηγική το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ να «κρατείται όμηρος» από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας θα εξυπηρετούσε τα κοινά οικονομικά συμφέροντα και των δύο πλευρών, φέρεται να δήλωσε ο Φιντάν, προσθέτοντας όμως ότι το θέμα αυτό δεν θα πρέπει να συνδέεται με το Κυπριακό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANKA, τόσο η Άγκυρα όσο και η τουρκοκυπριακή ηγεσία πραγματοποιούν τις επαφές τους με τον Φίτο υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν αναγνωρίζουν τον ρόλο του ως ειδικού αντιπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι αμερόληπτη επειδή η Κύπρος και η Ελλάδα είναι κράτη μέλη της και ότι οι απόψεις των Τουρκοκυπρίων δεν ζητήθηκαν πριν από τον διορισμό του.

Οι τέσσερις προτεραιότητες της Τουρκίας

Μιλώντας την Πέμπτη κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του υπουργείου του στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο Φιντάν παρουσίασε τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της Τουρκίας στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Άγκυρα επιδιώκει:

τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης,

τη συμμετοχή της Τουρκίας στην πρωτοβουλία «Made in EU»,

την επιτάχυνση του διαλόγου για την απελευθέρωση θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες

και τη συμμετοχή της Τουρκίας στους μηχανισμούς ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως υποστήριξε η τουρκική πλευρά, οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, με βάση τον οδικό χάρτη για πλήρη απελευθέρωση των θεωρήσεων, η Τουρκία δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο στα έξι κριτήρια που εξακολουθούν να εκκρεμούν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μεταρρύθμιση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και η δικαστική συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτείται παράλληλη πρόοδος

Σε χθεσινές του δηλώσεις πριν τη συνάντηση Φλιτο-Φιντάν, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης τη χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» και εξέφρασε την ελπίδα για «θετικές εξελίξεις» που θα δημιουργήσουν προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Όπως είπε, η παρουσία του Φίτο στην Άγκυρα καταδεικνύει τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας:

«Πιστεύουμε πραγματικά ότι η ΕΕ διαθέτει τα εργαλεία που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια επωφελή κατάσταση».

Σύμφωνα με τον Χριστοδουλίδη, το μήνυμα που μετέφερε ο Φίτο είναι ότι:

«Αν η Τουρκία επιθυμεί να δει θετικές εξελίξεις στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά προϋποθέτουν την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και από το σημείο όπου διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017».

Η επίσκεψη του Φίτο είχε συζητηθεί στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου COP31 στην Αττάλεια μεταξύ του Χριστοδουλίδη και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο τον Φίτο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανέφερε ότι είχε και ο ίδιος μια «χρήσιμη» τηλεφωνική συνομιλία με τον Φίτο ενόψει της επίσκεψής του στην Άγκυρα.

Επόμενο βήμα η συνάντηση των ηγετών

Πάντως οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εκ νέου την Τρίτη προκειμένου να συνεχίσουν τις διμερείς τους συζητήσεις ενόψει της προγραμματισμένης τριμερούς με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, για την οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία.

Ο Γκουτέρες αναμένει να διαπιστώσει πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, στα ζητήματα ουσίας και στη μεθοδολογία. Απομένει επίσης να φανεί κατά πόσο οι δύο ηγέτες θα συμφωνήσουν στη διοργάνωση φιλικών ποδοσφαιρικών αγώνων, καθώς έγινε γνωστό ότι και οι δύο είχαν συμπεριλάβει παρόμοια πρόταση στις ξεχωριστές λίστες ιδεών που υπέβαλαν για ενίσχυση της συνεργασίας.