Ο Πρόεδρος ενημερώνει ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγους για το Κυπριακό

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επαφών του, ο Πρόεδρος θα δεχθεί στις 12:30 τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν, την Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, καθώς και τους Αντιπροέδρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Κατερίνα Χατζηστυλλή και Λούκα Στυλιανού.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ενημερώσει τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ