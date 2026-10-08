Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό θα ενημερώσει σήμερα τις ηγεσίες της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα τρία κόμματα δεν συμμετέχουν πλέον στο Εθνικό Συμβούλιο, καθώς δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγους για το Κυπριακό
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί στις 12:30 με τις ηγεσίες των τριών κομμάτων που δεν συμμετέχουν πλέον στο Εθνικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επαφών του, ο Πρόεδρος θα δεχθεί στις 12:30 τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν, την Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, καθώς και τους Αντιπροέδρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Κατερίνα Χατζηστυλλή και Λούκα Στυλιανού.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ενημερώσει τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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