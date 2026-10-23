Χριστοδουλίδης προς δημοσιογράφους: «Ξεκάθαρες οι θέσεις μας για την εκ περιτροπής προεδρία, αποταθείτε στον Έρχιουρμαν»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος ρωτήθηκε για το θέμα προσερχόμενος σε εκδήλωση του Σωματείου Ολυμπιάδα Νεαπόλεως στη Λευκωσία.

«Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες όσον αφορά την εκ περιτροπής προεδρία», σημείωσε.

«Χθες ο κ. Έρχιουρμαν είπε αυτό που πολύ εύστοχα έχετε αναφέρει, την προηγούμενη σε συνέντευξη στον ελληνοκυπριακό Τύπο, είπε ότι δεν αποδεχόμαστε την εκ περιτροπής προεδρία και ότι αυτός είναι ο λόγος για μη επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα, νομίζω θα πρέπει να αποταθείτε στον κ. Έρχιουρμαν», είπε.

Αναφερόμενος στη συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει ενημερωθεί από την κ. Κάλας για όλα όσα συζητήθηκαν, σημειώνοντας ότι μεταφέρθηκαν μηνύματα που έχουν ακουστεί και στο παρελθόν.

«Μεταφέρθηκαν κάποια μηνύματα που έχουμε ξανακούσει, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, όλα θα αποδειχθούν στην πράξη», είπε.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε σημαντική την αποστολή της κ. Ολγκίν, ειδικότερα ενόψει του χρονικού πλαισίου που υπάρχει μέχρι την παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών.

«Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη και στην πράξη, στο τέλος της ημέρας, θα κριθούμε όλοι συμπεριλαμβανομένου φυσικά και εμένα», πρόσθεσε.

Σε συνεχή επαφή με την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ερωτηθείς κατά πόσον θα υπάρξουν κοινές κινήσεις με την Αθήνα σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο συνομίλησε σήμερα και αντάλλαξε απόψεις για τα επόμενα βήματα.

Πρόσθεσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, ενώ επαφές πραγματοποιούνται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Κάνουμε εκείνες τις ενέργειες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982 σε συνεργασία με τους εταίρους μας», κατέληξε.